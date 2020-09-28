Семь яблоневых садов стоимостью более Т2 млн разбили в Туркестанской области

Туркестан. 28 сентября. КазТАГ – Яблоневый сад стоимостью более Т2 млн разбили в Туркестанской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«В Сайрамском районе Туркестанской области было создано семь интенсивных семейных яблоневых садов общей площадью 100 га. Дополнительно на 17 га внедрены инфраструктурные системы. Вокруг сада предусмотрены насос, фильтрационные станции, коммунальные здания, дороги, склады, пункт пропуска, колодец и так далее. Общая стоимость проекта составляет 2 097,3 млн», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, яблоневый сад способен давать до 4, 5 т продукции в год. В этих семейных садах посажены в корне M9 сорта яблок: Гала, Голден Делишес, Фуджи, Гренни, Смита.

Отмечается, что проекты реализуются через региональный инвестиционный центр «Оңтүстік» при управлении по инвестициям и развитию Туркестанской области.