«Токаев заявил о необходимости быть готовыми ко второй волне COVID-19». «Партийное бесплодие Казахстана сравнимо только со стратегическим». «Конец «биртановщины»? О Цое и его команде». «Технический дефолт государства перед гражданами наступил»

Сетевой Казахстан 28 сентября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев заявил о необходимости быть готовыми ко второй волне COVID-19» — В рамках рабочей поездки в Алматы Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ посетил новый филиал городской клинической инфекционной больницы имени И.Жекеновой. Глава государства указал на важность подготовки к возможной новой волне коронавируса, при этом на защиту жизни и здоровья казахстанцев должны быть мобилизованы все ресурсы — «Сейчас обстановка сложная во всем мире. В Европе и в Америке идет вторая волна коронавируса. В этих условиях мы должны сохранять бдительность, быть готовыми. Хороший урок извлекли из первой волны пандемии. Этот опыт нам пригодится. Конечно, было трудно, допускались ошибки, в том числе и со стороны министерства здравоохранения. На ходу пришлось исправлять эти ошибки. Но любой опыт, даже самый горький, полезен. Поэтому давайте будем готовы ко второй волне. А затем вместе со всем миром, с международным сообществом мы должны достойно преодолеть все трудности«, – сказал Президент.

CARAVAN . KZ . ««Восстановление будет долгим»: мрачный прогноз о том, как экономика Казахстана перенесет вторую волну COVID» — В СМИ не утихают разговоры про вероятность второй волны СOVID. Давайте разберемся, насколько она реально вероятна, а главное — готов ли к ней Казахстан? Дабы разобраться в этой теме в более подробном ключе, корреспондент обратился к эксперту и аналитику Wall Street Invest Partners Данияру ДЖУМЕКЕНОВУ — Восстановление будет долгим. В 2020 году ожидается падение глобального ВВП на 5 процентов — мир потеряет три года роста экономики. Для сравнения: в 2009 году, во время предыдущего серьезного кризиса, показатель сократился лишь на 0,1 процента. Главная проблема заключается в том, что значительно пострадала потребительская активность. Принудительное закрытие предприятий привело к снижению доходов компаний и вынудило их сокращать издержки, в том числе и трудовые. Это способствовало росту безработицы и снижению расходов со стороны населения, что еще сильнее ухудшило финансовое положение и фирм и так далее. Возник порочный круг, который довольно сложно разорвать.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Партийное бесплодие Казахстана сравнимо только со стратегическим» — Казалось бы, когда как ни сейчас выйти на рынок политических идей и предложить электорату свою победоносную программу: вот как на самом деле обстоят дела в стране, вот как формируется внешняя перспектива, вот такие перед нами вызовы и вот так мы собираемся на них отвечать. Так ведь нет ничего. Да, полагающиеся по закону документы, именуемые программой, у них имеются, и на сайтах можно поинтересоваться. Но лучше бы партийное руководство их с сайтов убрало – слишком уж давно эти «программы» там висят и слишком демонстративно не соответствуют всему ныне происходящему. С чем такое удивительное партийно-программное бесплодие можно сравнить?

RITMEURASIA . ORG . Федор КОЛОСКОВ – «Поразмышляем о последствиях латинизации казахского языка» — Не выдерживает никакой критики и тезис о приобщении на латинице к мировой культуре и науке. Дело в том, что после отказа от изучения в школе всего одного иностранного языка буквально все выпускники школ будут знать тот или иной вариант латинского алфавита. А уж приобщиться к чужим сокровищницам знаний смогут исключительно в пределах своего владения иностранными языками. И не более того. Не произойдёт и обратного процесса: даже если иностранцы сумеют правильно усвоить все буквы (25 букв) и диграфы (8 диграфов) казахской латиницы (в наиболее распространённом в мире «латинографичном» английском языке 26 букв), без изучения словарного запаса казахского языка они ничего не сумеют понять. А учить его согласятся лишь единицы. Почему? Из-за прагматичного подхода к вопросу конкурентоспособности: изучившие казахский язык студенты смогут работать лишь в Казахстане, а решившие изучать русский – в любой стране СНГ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Конец «биртановщины»? О Цое и его команде» — Сегодня ровно три месяца, как Алексей ЦОЙ занял кабинет главы Минздрава – официально. По факту его назначали в качестве кризис-менеджера, ведь в стране к тому моменту сложилась непростая ситуация – в аптеках и больницах прежде всего. В общем, все говорило о тяжелом наследии Елжана БИРТАНОВА, с которым предстояло очень долго разбираться. Но со старыми кадрами реализовать задуманное, похоже, не представлялось возможным. Только на этот раз речь шла не о классической формуле «новая метла по-новому метет». Ведомство покидают те, кто успел так или иначе скомпрометировать себя. Это, если хотите, очищение имиджа.

EHONEWS . KZ . Даулет МУХИМОВ – «Накопительная пенсионная система показала несостоятельность западных реформ» — Чилийская модель Аугусто ПИНОЧЕТА в нашей стране не только не прижилась, а полностью разваливается на глазах. Соответственно, любой вариант использования накопительных средств плох в нынешних условиях, так как будет разбазариванием финансов без их возврата. Единственное, что может изменить ситуацию и гарантировать пенсии граждан — это возврат к солидарной системе.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Горькое разочарование МФЦА» — Существующий уже несколько лет финцентр настолько плох, что не выдерживает конкуренции с Казахстанской фондовой биржей, притом, что KASE не содержится за счет государства. Поэтому велика вероятность, что в ближайшие годы он повторит печальную судьбу ликвидированного РФЦА. С переездом в столицу Нацбанка, ключевого акционера KASE, теперь туда же наверняка передвинется и алматинская торговая площадка, способная помочь МФЦА выйти на самоокупаемость и стать подлинным финансовым центром Казахстана.

PLATON . ASIA . «Запад способствует коррупции в Казахстане» — США, другие западные державы часто заявляют о своей приверженности к продвижению демократии, системы прав человека во всем мире, как большевики пытались устроить всемирную революцию пролетариата. Однако на поверку Запад порой готов поступиться ценностями демократии ради большого барыша. В частности, коррупция крупных размеров в нашей стране, вывоз капитала из Казахстана в офшорные зоны не могли состояться, если бы Запад не закрывал глаза на все эти дела. Более того, западные бизнесмены, с помощью политиков, сами активно завязаны в наших коррупционных схемах, особенно в нефтяной промышленности.

«Синдром «174»» — Статья за межнац – справедливость или политика? Сразу два дела по пресловутой 174 статье публично завели в Казахстане. Сначала под нее попал Кирилл БОЖКО за, мягко говоря, нелицеприятные высказывания в адрес казахов, а буквально на следующий день, уже в южном мегаполисе, был водворен в ИВС отпетый пророссийский блогер Ермек ТАЙЧИБЕКОВ. Вполне возможно, это просто совпадение, но на кое-какие мысли эти дела наталкивают, предвещая «развитие событий».

INFORMBURO . KZ . «Правозащитники просят Токаева запретить засекречивать информацию о расходовании бюджетных средств» — Государственные органы всё чаще без видимых причин относят информацию к категории «для служебного пользования», отмечают авторы письма. Общественный фонд «Правовой медиа-центр» обратился с открытым письмом Президенту Казахстана Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Они просят отказаться от грифа «для служебного пользования» в отношении информации о бюджетных средствах.

TIME . KZ . «Группа риска №1» — Тяжелее всего коронавирус переносят казахстанцы с повышенным давлением и болезнями сердца. Половина всех погибших от ковида пациентов страдала именно этими патологиями. Минздрав призывает всех сердечников встать на учет в свою поликлинику и ни в коем случае не заниматься самолечением.

«Надизелили по полной» — Газета “Время” регулярно рассказывает своим читателям об удивительных судебных решениях, когда Фемида либо не пытается разобраться во всех нюансах споров, либо демонстративно игнорирует доказательства одной из сторон. К огромному сожалению, очень часто так происходит в специализированном межрайонном экономическом суде Алматы, на который поступает запредельное количество жалоб. Очередной пример — в сегодняшнем материале. Специализированный межрайонный экономический суд Алматы обязал… потерпевших вернуть подозреваемым похищенное имущество.

«Фабрика по производству долгов» — В Карагандинской области бушует серьезный скандал. Несколько лет назад в регионе запустили уникальное предприятие по обогащению угля. Проект был громкий, открывался с большой помпой, даже звучали заявления о том, что инвестировал в нее якобы сам боксер Геннадий ГОЛОВКИН. Сейчас компания на грани банкротства, растут долги перед государством, а совладельцы судятся между собой. А тут еще выясняется, что деньги из компании выводились через сомнительные сделки. При этом одну из конфликтующих сторон противостояния яростно защищает видный депутат мажилиса.

365 INFO . KZ . «Прожиточный минимум сейчас должен быть не меньше 70 тыс. тенге» — Для сравнения — в Казахстане с 1 января 2020 года прожиточный минимум составляет 31 183 тенге. Экономист и социолог Тимур АЙСАУТОВ считает эту цифру абсолютно недостаточной и нуждающимся в немедленном пересмотре — Во многих даже африканских странах прожиточный минимум выше чем у нас. Лет тридцать назад мы над ними смеялись, а сейчас минимальные показатели там выше, чем сегодня в РК.

CENTRASIA . ORG . Ержан САБКЕНОВ — «Как утверждает молва. В ХХI веке каждый мэр Алматы кладет себе в карман как минимум миллиард неказахской валюты» — Это не журналистское и не блогерское расследование. Это просто сведение определенных фактов и городских легенд в одной точке, а затем скромные выводы. Итак, почему однажды мэром южной столицы 9 августа 2015 года был назначен один человек, хотя все ждали совсем другого? Но один вечерний дастархан в предгорьях Заилийского Алатау все перевернул, и мэром стал Бауржан БАЙБЕК, а не Бакытжан САГИНТАЕВ. Последний, к слову, все же стал мэром. Именно он и сменил Б. Байбека в прошлом году, побывав перед этим на таких высоких должностях как целый премьер-министр, а потом уже и целый руководить Администрации Президента. Вот такие карьерные кульбиты.

AZATTYQ . ORG . «Аблязов, Храпуновы, «грязные деньги» и «стремящееся к свободе» молодое поколение» — Мировые СМИ пишут об утечке документов о банковских операциях, получившей название FinCEN Files, и казахстанцах, чьи фамилии упомянуты среди тех, кто переводил миллиарды долларов «сомнительных средств». «Через руки семьи Храпуновых прошли 89 миллионов долларов сомнительных денег, — продолжает автор и добавляет: — Это очень небольшая сумма по сравнению с 666 миллионами долларов Аблязова, отмеченными в SAR-формах», — пишет Diplomat. Сорбелло уверен, что АБЛЯЗОВ и ХРАПУНОВЫ «не единственные фигуры из Казахстана, кто переводил подозрительные наличные средства при помощи банков в США». Он отмечает, что имена других людей пока не обнародованы, но упоминает «слухи в местной прессе», что в утечке могут быть упомянуты «богатейшие люди страны».

«Айман Турсынкан: «Технический дефолт государства перед гражданами наступил»» — Экономист, директор форсайтингового агентства Eximar Айман ТУРСЫНКАН в интервью Азаттыку делится мнением о том, что означает создание новых ведомств «по реформам», какую миссию возложили на вошедших в них людей, а также о том, что стоит за намерением властей позволить казахстанцам досрочно изымать пенсионные накопления, что будет с уровнем бедности, следует ли ожидать еще одной девальвации и насколько затяжным будет текущий кризис.

LITER . KZ . «Почему аким Темиртау вместо служебной машины использует иномарку коммерческой фирмы» — Месяц назад в Темиртау назначили нового акима – карагандинца Кайрата БЕГИМОВА. В город металлургов чиновник пришел с должности главы Жезказгана и не с пустыми руками. С собой привез двух помощников и черный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

FORBES . KZ . «Как острые шутки помогли собрать миллионную аудиторию в соцсетях казахстанца» — Биржан АШИМ – не просто блогер. Скорее это явление, которое характерно только для казахстанских соцсетей. Милый кудрявый молодой парень раз за разом выпускает короткие ролики в Instagram, где в довольно резкой, но юмористической форме комментирует совершенно разные вещи. При этом он не чурается никаких тем, в том числе считающихся чувствительными, – ни национальной, ни гендерной – и, как сам подчеркивает, старается быть максимально искренним со своей аудиторией.

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