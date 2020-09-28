«Токаев заявил о необходимости быть готовыми ко второй волне COVID-19». «Партийное бесплодие Казахстана сравнимо только со стратегическим». «Конец «биртановщины»? О Цое и его команде». «Технический дефолт государства перед гражданами наступил»

KAZPRAVDA.KZ. «Токаев заявил о необходимости быть готовыми ко второй волне COVID-19» — В рамках рабочей поездки в Алматы Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ посетил новый филиал городской клинической инфекционной больницы имени И.Жекеновой. Глава государства указал на важность подготовки к возможной новой волне коронавируса, при этом на защиту жизни и здоровья казахстанцев должны быть мобилизованы все ресурсы — «Сейчас обстановка сложная во всем мире. В Европе и в Америке идет вторая волна коронавируса. В этих условиях мы должны сохранять бдительность, быть готовыми. Хороший урок извлекли из первой волны пандемии. Этот опыт нам пригодится. Конечно, было трудно, допускались ошибки, в том числе и со стороны министерства здравоохранения. На ходу пришлось исправлять эти ошибки. Но любой опыт, даже самый горький, полезен. Поэтому давайте будем готовы ко второй волне. А затем вместе со всем миром, с международным сообществом мы должны достойно преодолеть все трудности«, – сказал Президент.
CARAVAN.KZ. ««Восстановление будет долгим»: мрачный прогноз о том, как экономика Казахстана перенесет вторую волну COVID» — В СМИ не утихают разговоры про вероятность второй волны СOVID. Давайте разберемся, насколько она реально вероятна, а главное — готов ли к ней Казахстан? Дабы разобраться в этой теме в более подробном ключе, корреспондент обратился к эксперту и аналитику Wall Street Invest Partners Данияру ДЖУМЕКЕНОВУ — Восстановление будет долгим. В 2020 году ожидается падение глобального ВВП на 5 процентов — мир потеряет три года роста экономики. Для сравнения: в 2009 году, во время предыдущего серьезного кризиса, показатель сократился лишь на 0,1 процента. Главная проблема заключается в том, что значительно пострадала потребительская активность. Принудительное закрытие предприятий привело к снижению доходов компаний и вынудило их сокращать издержки, в том числе и трудовые. Это способствовало росту безработицы и снижению расходов со стороны населения, что еще сильнее ухудшило финансовое положение и фирм и так далее. Возник порочный круг, который довольно сложно разорвать.
IA—CENTR.RU. Петр СВОИК – «Партийное бесплодие Казахстана сравнимо только со стратегическим» — Казалось бы, когда как ни сейчас выйти на рынок политических идей и предложить электорату свою победоносную программу: вот как на самом деле обстоят дела в стране, вот как формируется внешняя перспектива, вот такие перед нами вызовы и вот так мы собираемся на них отвечать. Так ведь нет ничего. Да, полагающиеся по закону документы, именуемые программой, у них имеются, и на сайтах можно поинтересоваться. Но лучше бы партийное руководство их с сайтов убрало – слишком уж давно эти «программы» там висят и слишком демонстративно не соответствуют всему ныне происходящему. С чем такое удивительное партийно-программное бесплодие можно сравнить?
RITMEURASIA.ORG. Федор КОЛОСКОВ – «Поразмышляем о последствиях латинизации казахского языка» — Не выдерживает никакой критики и тезис о приобщении на латинице к мировой культуре и науке. Дело в том, что после отказа от изучения в школе всего одного иностранного языка буквально все выпускники школ будут знать тот или иной вариант латинского алфавита. А уж приобщиться к чужим сокровищницам знаний смогут исключительно в пределах своего владения иностранными языками. И не более того. Не произойдёт и обратного процесса: даже если иностранцы сумеют правильно усвоить все буквы (25 букв) и диграфы (8 диграфов) казахской латиницы (в наиболее распространённом в мире «латинографичном» английском языке 26 букв), без изучения словарного запаса казахского языка они ничего не сумеют понять. А учить его согласятся лишь единицы. Почему? Из-за прагматичного подхода к вопросу конкурентоспособности: изучившие казахский язык студенты смогут работать лишь в Казахстане, а решившие изучать русский – в любой стране СНГ.
AZATTYQ—RUHY.KZ. «Конец «биртановщины»? О Цое и его команде» — Сегодня ровно три месяца, как Алексей ЦОЙ занял кабинет главы Минздрава – официально. По факту его назначали в качестве кризис-менеджера, ведь в стране к тому моменту сложилась непростая ситуация – в аптеках и больницах прежде всего. В общем, все говорило о тяжелом наследии Елжана БИРТАНОВА, с которым предстояло очень долго разбираться. Но со старыми кадрами реализовать задуманное, похоже, не представлялось возможным. Только на этот раз речь шла не о классической формуле «новая метла по-новому метет». Ведомство покидают те, кто успел так или иначе скомпрометировать себя. Это, если хотите, очищение имиджа.
EHONEWS.KZ. Даулет МУХИМОВ – «Накопительная пенсионная система показала несостоятельность западных реформ» — Чилийская модель Аугусто ПИНОЧЕТА в нашей стране не только не прижилась, а полностью разваливается на глазах. Соответственно, любой вариант использования накопительных средств плох в нынешних условиях, так как будет разбазариванием финансов без их возврата. Единственное, что может изменить ситуацию и гарантировать пенсии граждан — это возврат к солидарной системе.
KAZVEDOMOSTI.KZ. Тулеген АСКАРОВ – «Горькое разочарование МФЦА» — Существующий уже несколько лет финцентр настолько плох, что не выдерживает конкуренции с Казахстанской фондовой биржей, притом, что KASE не содержится за счет государства. Поэтому велика вероятность, что в ближайшие годы он повторит печальную судьбу ликвидированного РФЦА. С переездом в столицу Нацбанка, ключевого акционера KASE, теперь туда же наверняка передвинется и алматинская торговая площадка, способная помочь МФЦА выйти на самоокупаемость и стать подлинным финансовым центром Казахстана.
PLATON.ASIA. «Запад способствует коррупции в Казахстане» — США, другие западные державы часто заявляют о своей приверженности к продвижению демократии, системы прав человека во всем мире, как большевики пытались устроить всемирную революцию пролетариата. Однако на поверку Запад порой готов поступиться ценностями демократии ради большого барыша. В частности, коррупция крупных размеров в нашей стране, вывоз капитала из Казахстана в офшорные зоны не могли состояться, если бы Запад не закрывал глаза на все эти дела. Более того, западные бизнесмены, с помощью политиков, сами активно завязаны в наших коррупционных схемах, особенно в нефтяной промышленности.
«Синдром «174»» — Статья за межнац – справедливость или политика? Сразу два дела по пресловутой 174 статье публично завели в Казахстане. Сначала под нее попал Кирилл БОЖКО за, мягко говоря, нелицеприятные высказывания в адрес казахов, а буквально на следующий день, уже в южном мегаполисе, был водворен в ИВС отпетый пророссийский блогер Ермек ТАЙЧИБЕКОВ. Вполне возможно, это просто совпадение, но на кое-какие мысли эти дела наталкивают, предвещая «развитие событий».
INFORMBURO.KZ. «Правозащитники просят Токаева запретить засекречивать информацию о расходовании бюджетных средств» — Государственные органы всё чаще без видимых причин относят информацию к категории «для служебного пользования», отмечают авторы письма. Общественный фонд «Правовой медиа-центр» обратился с открытым письмом Президенту Казахстана Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Они просят отказаться от грифа «для служебного пользования» в отношении информации о бюджетных средствах.
TIME.KZ. «Группа риска №1» — Тяжелее всего коронавирус переносят казахстанцы с повышенным давлением и болезнями сердца. Половина всех погибших от ковида пациентов страдала именно этими патологиями. Минздрав призывает всех сердечников встать на учет в свою поликлинику и ни в коем случае не заниматься самолечением.
«Надизелили по полной» — Газета “Время” регулярно рассказывает своим читателям об удивительных судебных решениях, когда Фемида либо не пытается разобраться во всех нюансах споров, либо демонстративно игнорирует доказательства одной из сторон. К огромному сожалению, очень часто так происходит в специализированном межрайонном экономическом суде Алматы, на который поступает запредельное количество жалоб. Очередной пример — в сегодняшнем материале. Специализированный межрайонный экономический суд Алматы обязал… потерпевших вернуть подозреваемым похищенное имущество.
«Фабрика по производству долгов» — В Карагандинской области бушует серьезный скандал. Несколько лет назад в регионе запустили уникальное предприятие по обогащению угля. Проект был громкий, открывался с большой помпой, даже звучали заявления о том, что инвестировал в нее якобы сам боксер Геннадий ГОЛОВКИН. Сейчас компания на грани банкротства, растут долги перед государством, а совладельцы судятся между собой. А тут еще выясняется, что деньги из компании выводились через сомнительные сделки. При этом одну из конфликтующих сторон противостояния яростно защищает видный депутат мажилиса.
365INFO.KZ. «Прожиточный минимум сейчас должен быть не меньше 70 тыс. тенге» — Для сравнения — в Казахстане с 1 января 2020 года прожиточный минимум составляет 31 183 тенге. Экономист и социолог Тимур АЙСАУТОВ считает эту цифру абсолютно недостаточной и нуждающимся в немедленном пересмотре — Во многих даже африканских странах прожиточный минимум выше чем у нас. Лет тридцать назад мы над ними смеялись, а сейчас минимальные показатели там выше, чем сегодня в РК.
CENTRASIA.ORG. Ержан САБКЕНОВ — «Как утверждает молва. В ХХI веке каждый мэр Алматы кладет себе в карман как минимум миллиард неказахской валюты» — Это не журналистское и не блогерское расследование. Это просто сведение определенных фактов и городских легенд в одной точке, а затем скромные выводы. Итак, почему однажды мэром южной столицы 9 августа 2015 года был назначен один человек, хотя все ждали совсем другого? Но один вечерний дастархан в предгорьях Заилийского Алатау все перевернул, и мэром стал Бауржан БАЙБЕК, а не Бакытжан САГИНТАЕВ. Последний, к слову, все же стал мэром. Именно он и сменил Б. Байбека в прошлом году, побывав перед этим на таких высоких должностях как целый премьер-министр, а потом уже и целый руководить Администрации Президента. Вот такие карьерные кульбиты.
AZATTYQ.ORG. «Аблязов, Храпуновы, «грязные деньги» и «стремящееся к свободе» молодое поколение» — Мировые СМИ пишут об утечке документов о банковских операциях, получившей название FinCEN Files, и казахстанцах, чьи фамилии упомянуты среди тех, кто переводил миллиарды долларов «сомнительных средств». «Через руки семьи Храпуновых прошли 89 миллионов долларов сомнительных денег, — продолжает автор и добавляет: — Это очень небольшая сумма по сравнению с 666 миллионами долларов Аблязова, отмеченными в SAR-формах», — пишет Diplomat. Сорбелло уверен, что АБЛЯЗОВ и ХРАПУНОВЫ «не единственные фигуры из Казахстана, кто переводил подозрительные наличные средства при помощи банков в США». Он отмечает, что имена других людей пока не обнародованы, но упоминает «слухи в местной прессе», что в утечке могут быть упомянуты «богатейшие люди страны».
«Айман Турсынкан: «Технический дефолт государства перед гражданами наступил»» — Экономист, директор форсайтингового агентства Eximar Айман ТУРСЫНКАН в интервью Азаттыку делится мнением о том, что означает создание новых ведомств «по реформам», какую миссию возложили на вошедших в них людей, а также о том, что стоит за намерением властей позволить казахстанцам досрочно изымать пенсионные накопления, что будет с уровнем бедности, следует ли ожидать еще одной девальвации и насколько затяжным будет текущий кризис.
LITER.KZ. «Почему аким Темиртау вместо служебной машины использует иномарку коммерческой фирмы» — Месяц назад в Темиртау назначили нового акима – карагандинца Кайрата БЕГИМОВА. В город металлургов чиновник пришел с должности главы Жезказгана и не с пустыми руками. С собой привез двух помощников и черный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
FORBES.KZ. «Как острые шутки помогли собрать миллионную аудиторию в соцсетях казахстанца» — Биржан АШИМ – не просто блогер. Скорее это явление, которое характерно только для казахстанских соцсетей. Милый кудрявый молодой парень раз за разом выпускает короткие ролики в Instagram, где в довольно резкой, но юмористической форме комментирует совершенно разные вещи. При этом он не чурается никаких тем, в том числе считающихся чувствительными, – ни национальной, ни гендерной – и, как сам подчеркивает, старается быть максимально искренним со своей аудиторией.
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