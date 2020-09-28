Алматы. 28 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы досрочно начался отопительный сезон, сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин.

«Отопительный сезон 2020-2021 года досрочно начался в Алматы. По поручению главы города с 28 сентября предприятия теплокомплекса начали подачу тепла потребителям. В первую очередь подключаются объекты здравоохранения, образования и другие социальные объекты. Это связано со спецификой работы данных организаций, требующей условий повышенной комфортности», — сказал Гирин агентству КазТАГ.

Также он уточнил, что затем будут подключены многоквартирные жилые дома и после – другие потребители.