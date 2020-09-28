В России зафиксирован резкий скачок числа зараженных коронавирусом

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Алматы. 28 сентября. КазТАГ – В России зафиксирован резкий скачок числа зараженных коронавирусом, сообщает РБК.

«Ежедневный рост числа заболевших в стране наблюдается на протяжении двух недель. За весь период пандемии в России заразились 1 159 573 человека. За последние 24 часа в России зафиксировали 8135 случаев заражения коронавирусом COVID-19», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, в последний раз более 8 тыс. заболевших выявляли 16 июня. Тогда коронавирус обнаружили у 8248 человек. По данным оперативного штаба, за весь период пандемии коронавирусом заразились 1 159 573 человека.

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