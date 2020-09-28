Нур-Султан. 28 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Facebook открывается личная страница главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева, заявил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

«С сегодняшнего дня в социальной сети Facebook открывается личная страница главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева», — сказал Ораз в понедельник на онлайн-брифинге об урегулировании статуса лиц, том числе, граждан, проживающих с паспортами бывшего СССР оформлении им документов, устранении административных барьеров и цифровизации госуслуг в миграционной сфере.

По его словам, страница призвана стать площадкой для диалога с населением, основанном на принципе «Полиции в шаговой доступности».