Заморозки ожидаются на юге Казахстана в начале октября

Новости 129 0

Нур-Султан. 28 сентября. КазТАГ – Заморозки ожидаются на юге Казахстана в начале октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погоду большей части территории Казахстана будет определять северо-западный антициклон. С его приходом ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь северо-восточная часть страны будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем местами пройдут осадки», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра, на крайнем юге в конце периода возможны заморозки.

Похожие материалы:

  1. Погода без осадков ожидается в субботу на большей части территории Казахстана
  2. На юго-востоке Казахстана ожидаются заморозки с 23 по 25 сентября
  3. Заморозки ожидаются в ВКО 12-13 сентября
  4. Дожди с грозами ожидаются во вторник на большей части Казахстана
  5. Дожди и понижение температуры ожидаются на большей части Казахстана с 15 по 17 августа

Новости партнеров

Загрузка...