Нур-Султан. 28 сентября. КазТАГ – Заморозки ожидаются на юге Казахстана в начале октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погоду большей части территории Казахстана будет определять северо-западный антициклон. С его приходом ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь северо-восточная часть страны будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем местами пройдут осадки», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра, на крайнем юге в конце периода возможны заморозки.