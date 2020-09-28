Вакцину от гриппа на Т51, 6 млн планируют закупить в ЗКО

Уральск. 28 сентября. КазТАГ – Вакцину от гриппа на Т51, 6 млн планируют закупить в Западно-Казахстанской области (ЗКО), сообщает портал «Мой город».

«На сегодняшний день управлением здравоохранения ЗКО закуплено 67 тыс. доз вакцин против гриппа. Сейчас подана дополнительная заявка на приобретение вакцины против гриппа из сэкономленных финансовых средств местного бюджета в количестве 59 500 доз на сумму Т51,6 млн. Эти меры позволят охватить 20% населения вакцинацией против гриппа», — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

Как уточняется, вакцинация против гриппа уязвимых групп населения проводится с 15 сентября по 15 октября. В этом ее решено было начать раньше — не с 1 октября, а с середины сентября — чтобы организм к моменту сезонных заболеваний успел подготовиться.

«По состоянию на 25 сентября вакцинацией против гриппа охвачено 33 301 человек (49,7%): медработники — 5420 (78,1%), дети, находящиеся на диспансерном учете, — 4519 (60,3%), часто болеющие дети старше шести месяцев — 1765 (48,7%), дети (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, интернаты для детей инвалидов) — 270 (83,9%), контингент домов престарелых и инвалидов — 806 (63,9%), лица с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также заболеваниями органов дыхания — 22954 (71,6 %), беременные во втором и третьем триместре — 973 (48%), по эпидпоказаниям (школьники, учителя и так далее) — 3054 (23%)», — резюмируется в сообщении.