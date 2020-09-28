Туркестан. 28 сентября. КазТАГ – В Туркестане открылся новый международный аэропорт, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Проект строительства первого в независимом Казахстане нового аэропорта стал одним из крупнейших и значимых объектов на масштабной стройке современного Туркестана. Новая воздушная гавань Туркестана придаст мощный импульс развитию туризма в регионе, удовлетворит потребность граждан в услугах авиаперевозок», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, для реализации проекта были привлечены иностранные инвестиции, строительство завершилось в рекордные сроки. Пропускная способность аэропорта — 450 пассажиров в час.

«С нового международного аэропорта Туркестана на первом этапе казахстанскими авиакомпаниями будут открыты рейсы в Нур-Султан, Алматы и в дальнейшем в качестве духовного центра тюркского мира, Туркестан будет соединен с другими областными центрами Казахстана», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что на первоначальном этапе авиакомпанией Turkish Airlines планируется открытие рейсов в Стамбул.

«Также, аэропорт Туркестан будет включен в режим «открытое небо» для полетов иностранных авиакомпаний, что сделает его привлекательным для расширения географии полетов и способствовать привлечению потока зарубежных туристов», — резюмируется в сообщении.