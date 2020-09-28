После отбытия наказания Ертаев намерен читать лекции о том, как не брать чужого

Алматы. 28 сентября. КазТАГ – Экс-глава Bank RBK Жомарт Ертаев в своем последнем слове заявил, что, оказавшись на свободе, будет читать лекции о счастье и о том, как не брать чужого, передает корреспондент агентства.

«Чем я буду заниматься, оказавшись на воле? Этот вопрос постоянно крутится в голове у каждого заключённого. Для себя я решил: буду делать всё, чтобы окончательно рассчитаться с потерпевшей стороной, заботиться о родных и близких. Если получиться писать книги и читать лекции на тему «Никогда не бери чужого» и «Что есть истинное счастье». Думаю, у меня получится», — сказал Ертаев на заседании суда в понедельник.

При этом он отметил, что заслужил наказание.

«Забыв о том, что деньги счастье не приносит, к сожалению, я впал в грех стяжательства и корыстолюбия. Как результат, потерял почти все: свободу, репутацию, деньги. Мое имя на какой-то момент стало именем нарицательным. И, наверное, еще много лет в обществе будут говорить: «Только не повторяйте ошибок Ертаева». Несомненно, я это заслужил. Только в понимании этого мне не становится легче. Ведь в самом начале карьеры я не ставил задачу обогатиться, я видел себя визионером, способный изменить мир к лучшему. Это уже потом соблазнился красивой жизнью. За 2,5 года я многое передумал, прочитал много книг, постарался обрести ранее потерянную духовность», — сказал он.

Ертаев еще раз повторил, что раскаивается в содеянном.

«Я не вызываю к милосердию и жалости. За содеянное надо отвечать, прекрасно это понимаю. Я апеллирую к здравому смыслу и справедливости. Какое наказание будет справедливым? Ведь суть наказания — это исправление человека. Возможность вернуть обществу гражданина, ставшего на путь истинный, вернуть сына родителям, а детям — отца. Верю, что вы смогли убедиться, что и во время следствия, и во время судебного процесса, говоря казенным языком, я деятельно раскаялся. Рассказал то, что знал, отдал все что имел… В качестве последнего слова, я искренне прошу у всех прощения и в первую очередь у родных и близких, и не только своих, а своих нынешних подельников. Простите нас дураков!», — сказал Ертаев.

Также Ертаев напомнил, что потерпевшая сторона просила не лишать его свободы.

«Потерпевшая сторона, хоть и запуталась в расчете нанесенного ущерба, достаточно уверенно и недвусмысленно заявила о своей позиции касательно наказания, обратившись к суду с просьбой не лишать меня свободы. В свою очередь я прошу назначить мне наказание с учетом того, что я нахожусь под стражей более трех лет, исходя из расчета день за полтора, предусмотренный УК, моего деятельного раскаяния, наличия нескольких пунктов по статье 53, исходя из того, что я отдал все, что было и таким образом поспособствовал возмещению большей части ущерба, моего стремления и желания в последующем полностью погасить иск и опираясь на тот факт, что я не представляю социальной опасности», — добавил Ертаев.

Напомним, Ертаева задержали 8 мая 2018 года в Москве. Тогда сообщалось, что по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», якобы пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждает, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генеральная прокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу.

Ертаев с 2002 по 2007 год являлся председателем правления АО «Альянс банк»; позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина); председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом совета директоров АО «Bank RBK». С 2011 года возглавляет Евразийский центр финансового консалтинга. С 10 ноября 2014 года является генеральным директором ТОО «Алма-ТВ».

В марте 2019 года в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Астаны.

Как сообщало МИА КазТАГ 24 сентября 2020 года, на судебном процессе, который проходит в эти дни в Алматы, прокурор запросил для Ертаева 11 лет лишения свободы.