Т98 млрд на новые котлы для старой турбины есть, а 42500 для художника — нет 28.09.2020 14:00 Евгения САЗОНОВА Общество 111 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 9 Похожие материалы: Карантин, пенсионка, праймериз. Решения есть, логики нет Новые сроки проведения перенесенной на год переписи населения установили в Казахстане «Навстречу выборам: есть ли в Казахстане оппозиция» «Может оказаться, что планы у страны есть, а воды на все это – нет» «Заслуживает ли народ Казахстана ту власть, которую имеет?». «В качестве участника праймериз зарегистрировался лидер Nur Otan, Нурсултан Назарбаев». «Навстречу выборам: есть ли в Казахстане оппозиция». «Только треть россиян считают Казахстан близким союзником»