Армения заявила о сбитом турецким истребителем самолете и может обратиться в ОДКБ

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Армения заявила о сбитом турецким истребителем F-16 самолете Су-25 армянских военно-воздушных сил и может обратиться в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент агентства.

«При выполнении боевой задачи в ходе противовоздушных и воздушных боев многофункциональным истребителем F-16 Турецкой Республики в воздушном пространстве РА был сбит истребитель Су-25 ВВС ВС РА. Многофункциональный истребитель F-16 Турецкой Республики, согласно мерам объективного контроля, находился на глубине 60 км, на высоте 8200 метров», — говорится в сообщении министерства обороны Армении во вторник.

По заявлению армянской стороны, 29 сентября с 10.30 истребители F-16 ВВС Турции поднялись в воздух из аэропорта «Гянджа» Азербайджанской Республики и обеспечивали нанесение бомбардировочно-ракетных ударов по населенным пунктам и сухопутным подразделениям ВС Армении, расположенным в областях Варденис, Мец Масрик, Сотк Варденисского региона Республики Армения азербайджанскими бомбардировщиками Су-25 и БПЛА турецкого производства «Байрактар» из аэропорта «Даляр».

«За данный период боевые задачи по огневой поддержке подразделений войск ПВО ВС РА выполняла авиация ВС РА», — уточнили в минобороны Армении.

Турция и Азербайджан указанную информацию опровергают.

Вместе с тем, как стало известно из сообщений российских СМИ, обозначенный армянской стороной инцидент рассматривается официальным Ереваном как повод для обращения в ОДКБ. Отметим, что членом ОДКБ является и Казахстан, который в соответствии с договором, несет коллективную ответственность за безопасность стран-участниц соглашения в случае внешней агрессии.

Напомним, 27 сентября нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился с новой силой и вступил в острую фазу. В Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявлена всеобщая военная мобилизация. Азербайджан объявил о том, что войска АР заняли ряд населенных пунктов Нагорного Карабаха, однако Армения данную информацию отрицает. Ответственность за эскалацию официальный Ереван и Баку перекладывают друг на друга. Казахстан, как и ряд других стран, призвал Азербайджан и Армению принять меры для стабилизации ситуации и начать переговоры. К вечеру 27 сентября официальный Ереван объявил о планах рассмотреть вопрос независимости Нагорного Карабаха. В тот же день вечером стало известно, что в связи с конфликтом военное положение ввели и власти Азербайджана.

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в 1988 году после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из-под юрисдикции Баку. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над данным регионом и 7 прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ продолжаются с 1992 года.