Главу облэкономсуда освободили от должности судьи в Павлодаре

Павлодар. 29 сентября. КазТАГ — Главу областного экономического суда освободили от должности судьи в Павлодаре, передает КазТАГ.

«Судебным жюри при Высшем Судебном Совете 21 августа текущего года принято решение, в котором председатель Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области Талгат Тағажай привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, с применением взыскания в виде освобождения от должности судьи. На основании решения судебного жюри выносится указ президента об освобождении с должности судьи. Такой указ еще не принят», — сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда во вторник.

Обязанности председателя специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области на настоящее время исполняет Ернар Ерболатов.

Напомним, антикоррупционное расследование в отношении председателя экономического суда Павлодарской области Талгата Тагажая было начато 13 марта 2020 года. Он подозревался в покушении на получение крупной взятки. С 17 марта его полномочия в должности председателя специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области приостановлены.

Как сообщало 26 марта МИА КазТАГ, материалы о санкционировании меры пресечения в суд должны поступать в течение 48 или 72 часов, однако на тот момент материалы о санкционировании меры пресечения в отношении Тагажая так и не поступили.

19 августа стало известно, что в Павлодаре закрыли дело о взятке против главу облэкономсуда.