Алматы. 29 сентября. КазТАГ — Не менее 1 млн человек умерли от коронавируса в мире с начала пандемии, сообщает Live Science.

«По крайней мере, 1 млн человек умер от COVID-19. Эта мрачная веха наступила через восемь месяцев после того, как общественность впервые узнала о том, что загадочный респираторный вирус заражает людей в Китае. Новый коронавирус быстро распространился по миру. В одних странах число погибших было меньше, в других – больше. По данным института Джона Хопкинса, самое большое число умерших зафиксировано в США более 204 900 смертей, на втором месте – Бразилия (141 700 смертей) и Индия (95 500)», — говорится в сообщении.

По мнению исполнительного директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майка Райана, официальные цифры ниже реальных. Кроме того, Райан считает, что до того, как вакцины от коронавируса станут общедоступными, число умерших от COVID-19 достигнет 2 млн человек по всему миру.