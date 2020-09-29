Токаев и укрощение строптивых чиновников 29.09.2020 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 95 0 Политолог Замир Каражанов о том, каким образом приучить госаппарат к порядку Похожие материалы: Токаев пригласил нового премьер-министра Японии в Казахстан Волнующие общество вопросы поручил проанализировать и проработать Токаев Провести мероприятия в память о голодоморе казахов поручил к 30-летию Независимости Токаев Чиновников накажут пристальным вниманием «Казахстан – слышащее государство?». «Бегство в Россию: казахстанцы опять на чемоданах?». «Кто кого раньше съест: цены чиновников или они их». «Автомобилестроение как зеркало проблем индустриализации Казахстана». «Министр на закуску?»