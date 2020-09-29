Маркировка давит на «белый» бизнес, а не на «серый» – Молсоюз РК

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Маркировка давит на «белый» бизнес, а не на «серый», заявил директор Молочного союза Казахстана Владимир Кожевников.

«Введение маркировки осуществляется только для тех производителей, которые работают в «белом поле», а «серый» бизнес, во всяком случае, в молочной отрасли, как был, так и останется. Для нас важна сегодня не маркировка, а борьба с теневым оборотом, подворными продажами», — сказал Кожевников на пресс-конференции во вторник.

По его словам, приложение «Честный знак» выдает информацию о производителе, составе продукта, сроки годности. Вся эта информация наносится сегодня в Казахстане на упаковку. Честные производители все там подписывают правильно.

«Я абсолютно согласен с той позицией, что мы сегодня перед правительством должны ставить вопрос: мы — суверенное государство и на нашей территории мы должны вводить маркировку только на добровольной основе», — говорит эксперт.

«Если какие-то предприятия работают на экспорт, то мы понимаем, что в России это решение политическое и, по любому, будет политика (введения маркировки – КазТАГ) с 1 января 2021 года, то значит эти предприятия должны еще раз просчитать затраты и возможности и решить для себя, готовы ли они сегодня экспортировать такую продукцию», — убежден Кожевников.