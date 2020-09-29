«Драконовские методы» россиян остановят реализацию наших товаров – Молсоюз РК

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. «Драконовские методы» россиян остановят реализацию казахстанской молочной продукции, заявил директор Молочного союза Казахстана Владимир Кожевников.

«Драконовские методы, которые предлагают россияне за продажу немаркированной продукции, просто остановит реализацию наших товаров, потому что, если они не будут продаваться, то и производители не будут ее производить», — сказал Кожевников на пресс-конференции во вторник.

По его словам, даже с июля 2021 года невозможно говорить о готовности всей цепочки молочной отрасли к введению маркировки: производителей, переработчиков, реализаторов.

«Наша продукция продается сегодня в мелких супермаркетах, магазинах у дома. Чтобы магазинам запустить маркировку и сканировать ее код, нужны устройства для сканирования штрих-кода два, устройство, способное формировать электронный кассовый чек, нужно перейти с бумажного документооборота на электронную накладную форму — универсальный документ», — анализирует эксперт.

То есть, по его данным, должна быть проведена очень серьезная подготовительная работа.

«Способны ли сегодня эти магазины, готовы ли они к этой работе? Абсолютно не уверен», — говорит Кожевников.