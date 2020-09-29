«Молочка» от введения маркировки станет дороже на 9-10% в Казахстане — Молсоюз

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане «молочка» от введения маркировки станет дороже на 9%-10%, заявил директор Молочного союза Казахстана Владимир Кожевников.

«Увеличение себестоимости молочной продукции от введения маркировки на социально-значимую молочную продукцию составит от 9% до 10%», — сказал Кожевников на пресс-конференции во вторник.

По его словам, у россиян, по их расчетам, эта надбавка на цену «молочки» будет немного меньше.

Бизнес, по его данным, неоднократно высказывался на тему обязательной маркировки. На сегодня для молочной отрасли это — избыточная норма, не коррелирующая с поставленными перед маркировкой задачами.

«Главное, — на сегодня нет анализа регуляторного воздействия последствий от введения маркировки», — считает эксперт.

Сейчас, по словам представителя министерства сельского хозяйство на последнем совещании, идет пилотный проект на базе молочного предприятия «Зенченко и К» в Северо-Казахстанской области. Разговор идет уже достаточно давно и то, что этот пилотный проект будет в течение двух месяцев завершен, вызывает сомнения, сослался глава Молочного союза Казахстана.

«И только после того, как «пилот» будет завершён и проанализирован, можно будет говорить о воздействии маркировки», — считает Кожевников.