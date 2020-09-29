Названы существенно ухудшающие казахстанский рейтинг в сфере туризма факторы

Нур-Султан. 29 сентября. КазТАГ – Названы факторы, существенно ухудшающие казахстанский рейтинг в глобальном Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент агентства.

«По мнению экспертов ВЭФ, существенно ухудшают казахстанский рейтинг в сфере туризма следующие факторы: 1) невысокое качество туристской инфраструктуры (отели, курорты, культурно-развлекательные объекты) – 127 место; 2) недостаточная открытость воздушного сообщения – 123 место; 3) низкое качество дорог – 106 место; 4) слабое присутствие компаний по аренде автомобилей – 95 место; 5) сложности визового режима – 81 место», — говорится в стратегии развития АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» на 2021-2030 годы.

Помимо законодательства и инфраструктуры в рейтинге отмечается слабый маркетинг туризма в Казахстане.

«По показателю эффективности маркетинга и брендинга для привлечения туристов в Казахстан и рейтингу бренд-стратегии страны наше государство находится лишь на 99 месте. Очень ярко отражают низкую активность маркетинга и продвижения Казахстана в качестве места туризма показатели цифрового спроса: по количеству онлайн поиска культурного и развлекательного туризма Казахстан находится на 104 месте, природного туризма – на 116 месте», — сказано в документе.

В глобальном Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма ВЭФ за 2019 год Казахстан занимает 80 место из 140 стран, на один пункт улучшив свои позиции по сравнению с индексом 2017 года, когда занимал 81 место.

«Высокий потенциал для развития туризма в Казахстане отражен в следующих показателях рейтинга: 1) по количеству культурных объектов всемирного наследия страна занимает 62 место; 2) по количеству объектов устного и неосязаемого культурного наследия – 16 место; 3) по количеству природных объектов всемирного наследия – 32 место», — отмечается в стратегии.

Документ вынесен на публичное обсуждение для последующего утверждения правительством.