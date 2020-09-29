Нур-Султан. 29 сентября. КазТАГ – Подозреваемый в серии афер с залогами в ломбардах задержан в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.

«Соотрудниками полиции по подозрению в совершении ряда мошенничеств задержан 29-летний житель столицы. Предлагая желающим приобрести по заниженной стоимости заложенные в ломбарде автомашины, подозреваемый брал у потерпевших крупные суммы денег. Так, к примеру, якобы арестованную автомашину марки Toyota Camry он предложил выкупить по низкой цене одному из потерпевших, для чего тот передал мошеннику Т1 млн», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, задержанный подозревается в совершении четырех фактов мошенничества, ущерб от которых составил сумму свыше Т7 млн. Кроме того, подозреваемый уже имеет судимость за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 190 (мошенничество) УК РК. Устанавливается причастность задержанного лица к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.