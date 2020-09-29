Нур-Султан. 29 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в шести областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью и утром 30 сентября в Акмолинской области местами ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром 30 сентября ожидается туман. Вероятность шторма – 85-90%», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

В Туркестанской области в среду местами ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

«30 сентября, 1-2 октября в Жамбылской области местами ожидается туман, пыльная буря, северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду, 30 сентября порывы 23 метров в секунду. Ночью и утром 30 сентября, 1-2 октября местами сохраняются заморозки -1-3. Вероятность шторма – 90-95%», — сказано в сообщении.

В Карагандинской области в среду местами ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. В Караганде ночью 30 сентября ожидается туман. Вероятность шторма – 70-75%.

«30 сентября в Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма – 90-95%», — предупредили синоптики.

Днем в среду в Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде днем 30 сентября сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 17 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.