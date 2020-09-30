Бывшего замакима Актюбинской области приговорили к 12 годам лишения свободы

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Бывшего заместителя акима Актюбинской области Руслана Мамунова приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда Нур-Султана.

«Мамунов признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 (мошенничество), части 4 статьи 28 (соучастие в преступлении), части 4 статьи 367 (дача взятки) УК РК. Приговором суда Мамунову назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Мамунов также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Конфисковано имущество, купленное на похищенные деньги – две автомашины и двухкомнатная квартира», — сообщили в суде в среду.

По материалам дела, Мамунов, зная, что родственник его знакомых – бывший аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов осужден за коррупционное преступление, решил путем обмана завладеть их деньгами.

«Мамунов, ссылаясь на имеющихся знакомых в судебной системе, пообещал помочь в смягчении наказания и возврате конфискованного имущества. Для чего получил от них денежные средства в сумме $1,2 млн, которые потратил на приобретение квартиры и автомашин. Вина Мамунова доказана показаниями свидетелей, аудиозаписью разговоров между ними, заключениями экспертиз», — пояснили в суде.

Мамунов был назначен заместителем акима Актюбинской области по экономическим вопросам в ноябре 2019 года. 29 февраля стало известно о его задержании. Чиновника взяли с поличным на месте получения взятки от жены бывшего акима Костаная Ахметжанова. По версии следствия, за крупную сумму Мамунов собирался сократить срок заключения Ахметжанова и освободить его из тюрьмы.

25 сентября выяснилось, что Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин обсуждал с Мамуновым у себя в кабинете взятки по делу о коррупции экс-акима Костаная Ахметжанова.