Вторая волна COVID-19 может окончательно уничтожить средний класс в Казахстане — депутаты

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вторая волна коронавируса может окончательно уничтожить средний класс в Казахстане, считает депутат мажилиса парламента Кенес Абсатиров.

«На фоне внешних тенденций, общество справедливо выражает беспокойство угрозами новой волны заражений в нашей стране и повторения летнего кошмара. Кроме того, предприниматели опасаются повторений закрытия бизнеса, при том, что многие субъекты МСБ так и не восстановили работу. Для этой части общества очередная волна может оказаться последней, окончательно погубив и без того подорванный средний класс», — сказал Абсатиров, зачитывая депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина в среду.

При этом он попросил правительство сообщить о предпринимаемых мерах, по предупреждению новой волны пандемии, а также о мерах по обеспечению остро необходимыми медикаментами, коечным фондом в больницах и реанимационным оборудованием, в том числе в регионах.

«Кроме того, фракция «Ак жол» обращает внимание правительства на необходимость в рамках подобных мероприятий предусмотреть: недопустимость падения уровня жизни граждан; обеспечения защиты малого и среднего бизнеса от окончательного разорения и банкротства», — добавил депутат.