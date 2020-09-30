Алиев использует окно возможностей в Карабахе 30.09.2020 13:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 214 0 Политолог Максим Казначеев о вреде госпереворотов для национальной безопасности Похожие материалы: Верховный комиссар ООН по правам человека призвала прекратить боевые действия в Карабахе Войска Азербайджана заняли ряд населенных пунктов на Нагорном Карабахе Боевые действия начались между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе Совбез ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе Карантин ужесточат, если здравоохранение будет на пределе возможностей – минздрав РК