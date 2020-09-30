Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Казахстан намерен до конца 2020 года договориться о новых поставках урана в Индию, сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

«Казахстан и Индия ведут переговоры о двухстороннем сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Сегодня, 30 сентября 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялись двусторонние переговоры министра энергетики РК Нурлана Ногаева с председателем комиссии атомной энергетики Республики Индии Шри Камлеш-Нилкантх Вясом», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи были обсуждены текущие вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества между республиками в области мирного использования атомной энергии.

«В частности, были обсуждены вопросы поставок казахстанского природного урана в Индию. Стороны отметили успешное завершение всех предыдущих контрактов заключенных в рамках двустороннего сотрудничества между странами. По итогам встречи, стороны договорились, что договоренности по новому контракту на поставку казахстанского урана будут достигнуты до конца текущего года», — говорится в сообщении.