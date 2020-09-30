Выплату гарантий вкладчикам закрывшегося TengriBank начали в Казахстане

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Выплату гарантий вкладчикам закрывшегося АО «TengriBank» начали в Казахстане, сообщает пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

«30 сентября 2020 года КФГД начал выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО «TengriBank» через АО «Евразийский банк». По состоянию на 17.00 банк-агент от имени и за счет средств КФГД выплатил гражданам около Т4,8млрд тенге, что составляет 27% от общего объема обязательств по сумме гарантийного возмещения перед вкладчиками АО «TengriBank», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Напомним, 18 сентября 2020 года АРРФР приняло решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение всех банковских операций. АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) тогда заверил, что вкладчикам банка выплатят гарантийное возмещение. 25 сентября в КФГД назвали дату начала и условия выплаты гарантий вкладчикам TengriBank.