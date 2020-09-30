Каждый восьмой казахстанец живет на грани нищеты — депутат

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Каждый восьмой казахстанец живет на грани нищеты, сообщил депутат мажилиса Азат Перуашев.

«Последние месяцы обществом и нашими коллегами в мажилисе поднимается вопрос о проведении кредитной амнистии. Эта инициатива безусловно заслуживает внимания, с учетом массового характера обнищания населения и разорения малого и среднего бизнеса в результате семимесячного простоя в ходе пандемии. Только по данным Всемирного банка, в текущем году количество казахстанцев, выживающих за чертой бедности, увеличилось в полтора раза, на 800 тыс. человек и превысив 2 млн 300 тыс. Получается, каждый восьмой гражданин в нашей стране живет на грани нищеты. Это страшные и недопустимые цифры для нефтедобывающего государства», — сказал Перуашев, озвучивая депутатский запрос в среду.

При этом он отметил, что одна только кредитная амнистия не решит проблему.

«Напомним, что в прошлом году уже были списаны банковские долги малоимущим на сумму порядка Т106 млрд, но сегодня проблема только обострилась, потому что не устранены ее источники. А таких источника два: во-первых, неадекватно высокие проценты банков, которые искусственно подогревают Нацбанк и Агентство финансового рынка, не снижая базовую ставку НБ и открыто требуя от государства поддерживать кредиты по 20%. Вторая причина – упорное нежелание минфина принять закон о банкротстве физических лиц, который позволил бы неплатежеспособным семьям защититься от кредиторов, сохранить крышу над головой и социальные гарантии», — отметил депутат.

В связи с этим депутат попросил премьер-министра РК Аскара Мамина, Нацбанк РК и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка «срочно принять меры по снижению предельных ставок процентов всех ипотечных, потребительских кредитов и кредитов для МСБ до разумного уровня (7-8%), не обрекающего граждан на нищету и разорение. В том числе путем ограничения доходности по нотам Нацбанка и в срочном порядке разработать и внести законопроект «О банкротстве физических лиц».

«В противном случае требования о кредитной амнистии станут регулярными, что подорвет финансовую систему и подтолкнет не платить кредиты даже тех граждан, которые до сих пор старались выполнять свои обязательства перед банками», — подчеркнул Перуашев.

Напомним, 16 сентября депутат мажилиса от фракции «Народные коммунисты» Айкын Конуров предложил пПровести кредитную амнистию для граждан и малого и среднего бизнеса (МСБ).