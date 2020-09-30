Токаев поручил проработать вопрос налоговых льгот в области благотворительности

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-встречи с представителями благотворительных, волонтерских организаций и бизнес-сектора поручил проработать вопрос налоговых льгот в области благотворительности, сообщает пресс-служба Акорды.

«Благотворительные и волонтерские организации должны получить реальный юридический статус, который обеспечит им необходимые условия для работы, в том числе с государством и бизнесом. Правительству поручено проработать этот вопрос. Большое значение имеет выработка действенных инструментов для предоставления льгот при получении государственных услуг, содержании инфраструктуры, информационном сопровождении. Кроме того, важен и вопрос налоговых льгот», — сказал Токаев в среду.

Как отмечается, сейчас законодательством предусмотрено освобождение от налога в размере 3% от прибыли крупного и 4% – от прибыли среднего и малого бизнеса (МСБ), направляемой на благотворительные проекты.

«Однако МСБ этими льготами не пользуется», — считают в Акорде.

Глава государства поручил проанализировать ситуацию и провести соответствующую работу в этом направлении. По его мнению, бизнесу должно быть удобно и выгодно открыто направлять средства на благотворительность.

«Считаю необходимым обеспечить прозрачность поступлений в благотворительные фонды, а также дальнейшего их использования. В этой сфере не должно быть серых зон. Сейчас продвигается инициатива создания реестра благотворителей и получателей помощи. Нужно подойти к этой задаче с максимально практической точки зрения. Следует обеспечить полный доступ к информации и общественный контроль за использованием всех средств, проходящих через благотворительные проекты», — поручил президент.

По его мнению, должны развиваться все формы индивидуальной благотворительности, должна быть выстроена система как в зарубежных странах, где практически каждый человек может проявить инициативу и направить свои средства на благотворительные цели.

«К сожалению, у нас пока должным образом не выстроена соответствующая информационная работа, не созданы механизмы, вызывающие доверие у людей. Мы часто видим и слышим в средствах массовой информации, что граждане не знают, как и кому можно помочь. Если же человек прошел эту стадию, то дальше он зачастую вынужден переживать о том, пойдут ли его деньги на благотворительные цели», — отметил Токаев.

Президент поручил проработать все высказанные предложения и инициативы на Совете по вопросам развития благотворительности при Правительстве, а также призвал не затягивать с соответствующими изменениями в законодательство Казахстана.

«В настоящее время по поручению Касым-Жомарта Токаева разрабатывается Закон о благотворительности, в котором будут прописаны понятные и эффективные правовые механизмы», — уточнили в Акорде.