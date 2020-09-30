Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Лишь 32 села из обещанных 299 подключил к сетям Beeline в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Если говорить непосредственно по статусу КарТела (ТОО «КаР-Тел», предоставляющее услуги под брендом Beeline Казахстан), то это – 299 населенных пункта. На сегодня, по факту уже 32 находятся в эфире, уже покрытие представительства закончено», — заявил главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин на заседании правительства в среду.

По его словам, из 119 населенных пунктов, в которых должна быть предоставлена технология LTE, так называемый фиксированный беспроводной доступ, технологию тестируют в четырех селах.