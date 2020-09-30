Медицинскую коррупцию – к ответу, образовательной – приготовиться! 30.09.2020 15:00 Евгения САЗОНОВА Общество 144 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 10 Похожие материалы: К сожалению, мы упустили в свое время сферу медико-санитарной помощи – Токаев Минздрав анонсировал структурные изменения в системе здравоохранения Казахстана Казахстан с 5 октября ужесточает карантинные меры в рамках подготовки ко второй волне КВИ Провести мероприятия в память о голодоморе казахов поручил к 30-летию Независимости Токаев Министр неформальных встреч. Что не так с казахстанским Минздравом?