Мажилис: Таможня с 1 апреля увеличила индексы стоимости товаров в 3-18 раз

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. С 1 апреля 2020 года индексы таможенной стоимости увеличены в 3-18 раз, заявила в запросе депутат мажилиса РК Екатерина Никитинская.

«По информации участников ВЭД с 1 апреля 2020 года индексы таможенной стоимости (ИТС) увеличены практически по всем товарам в диапазоне от трех до 18 раз», — озвучила депутат мажилиса РК от фракции «Ак жол» Никитинская запрос на имя вице-премьер-министра РК Алихана Смаилова на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, в ДПК «Ак жол» обращаются предприниматели по неправомерным корректировкам таможенной стоимости ввозимых товаров, сырья, материалов и оборудования.

Документы об отсутствии взаимосвязи между продавцом и покупателем, прямые контракты с производителями, подтверждающие реальную стоимость ввозимых товаров, предыдущие бумаги по этим же товарным позициям, не признаются, по ее данным, основанием для определения таможенной стоимости. Бизнесу предоставлено два варианта таможенной очистки товаров: по цене таможни или через внесение финансового обеспечения на депозит таможни с последующей, до двух месяцев, процедурой доказывания достоверности заявленной таможенной стоимости исключительно в центральном аппарате КГД МФ РК и многомесячным ожиданием возврата денежных средств.

В результате таких «таможенных очисток» предпринимателям кроме оплаты груза, импортных пошлин и налогов приходится отвлекать оборотные средства для предоставления обеспечения, оплаты незапланированных расходов по СВХ, простою вагонов н неустоек за срыв контрактных обязательств, что приводит к удорожанию продукции и сжатию спроса.

«Охват стоимостными профилями таможенных органов составляет более 90% всей номенклатуры товаров. Грузы практически для всех видов производств по умолчанию попадают в красный и желтый коридоры, независимо от страны происхождения товаров. Получается, что практически все у нас в стране завозится недостоверно. Хотя обоснованность подобного тотального досмотра и корректировок документально не подтверждается», — сказала Никитинская.

В мировой практике по стоимости, заявленной участниками ВЭД, ввозится более 90% товаров и только в 5-10% случаев применяются контрольные цены, добавила депутат.

До сих пор бизнес-сообщество, по ее данным, не может добиться ясности в вопросах – каким образом, на основании каких источников формируются ценовые индикаторы, и кто из участников ВЭД должен подлежать данному виду таможенного контроля, а кто нет.

«Новые» методы контроля — несправедливы и непосильны для бизнеса, по словам депутата, не соответствуют международной практике, создают дополнительные адмбарьеры, негативно сказывается на инвестклимате государства.

Фракция ДПК «Ак жол» предлагает перейти к субъектно-ориентированному построению системы рисков при ввозе товаров, исходя из истории компании, добросовестности исполнения ею налоговых и таможенных обязательств, возможности проверки в рамках пост-таможенного контроля, обеспечить применение контрактной стоимости сделок в качестве основы определения таможенной стоимости и перейти к открытому механизму формирования индексов таможенной стоимости (ИТС) с предварительным информированием участников ВЭД об актуализированных данных и основаниях, повлекших изменения, заключила Никитинская.