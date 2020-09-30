Минэнерго: Без модернизации ТЭЦ-2 в Нур-Султане будет дефицит тепла

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Без модернизации ТЭЦ-2 в Нур-Султане будет дефицит тепла, заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

«Для покрытия дефицита тепловой энергии в городе Нур-Султан необходимо ввести в эксплуатацию котлоагрегат №8 и турбоагрегат №6 ТЭЦ-2, запланированные к вводу в эксплуатацию в декабре 2020 года. В случае несвоевременного ввода указанных агрегатов в городе будет дефицит тепловой энергии», — сказал Ногаев на заседании правительства Казахстана в среду.

По его словам, при понижении температуры окружающей среды ниже -27 образуются дефицит, нарушается утвержденный температурный график.

«Акимату города нужно ускорить работу по вводу первого пускового комплекса ТЭЦ-1 И ТЭЦ-2», — добавил Ногаев.

Также, в Туркестанской области есть проблемы финансирования своевременного завершения ремонтных работ на Кентауской ТЭЦ ГКП «Кентау сервис», отметил министр.