Минэнерго: Без модернизации ТЭЦ-2 в Нур-Султане будет дефицит тепла

Новости 38 0

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Без модернизации ТЭЦ-2 в Нур-Султане будет дефицит тепла, заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

«Для покрытия дефицита тепловой энергии в городе Нур-Султан необходимо ввести в эксплуатацию котлоагрегат №8 и турбоагрегат №6 ТЭЦ-2, запланированные к вводу в эксплуатацию в декабре 2020 года. В случае несвоевременного ввода указанных агрегатов в городе будет дефицит тепловой энергии», — сказал Ногаев на заседании правительства Казахстана в среду.

По его словам, при понижении температуры окружающей среды ниже -27 образуются дефицит, нарушается утвержденный температурный график.

«Акимату города нужно ускорить работу по вводу первого пускового комплекса ТЭЦ-1 И ТЭЦ-2», — добавил Ногаев.

Также, в Туркестанской области есть проблемы финансирования своевременного завершения ремонтных работ на Кентауской ТЭЦ ГКП «Кентау сервис», отметил министр.

Частично признанные президенты Частично признанные президенты
2651

Похожие материалы:

  1. Темиртау годами испытывал дефицит тепла из-за аварий на ТЭЦ «АрселорМитталл Темиртау» – МЭ
  2. В Нур-Султане смягчили ограничения: Общепиты получили послабления, торжества еще запрещены
  3. Восемь школ готовятся реорганизовать в Нур-Султане
  4. Облачная погода без осадков ожидается в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
  5. Тариф на газ установлен в Нур-Султане

Новости партнеров

Загрузка...