Ногаев попросил ужесточить адмответственность энергокомпаний за неготовность к зиме

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Нужно ужесточить административную ответственность энергокомпаний за неготовность к работе в осенне-зимнее время, заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«Нарушение предприятиями сроков получения паспорта готовности (к работе в осенне-зимнее время – КазТАГ) влечет штраф в размере: для субъектов МСБ – от 50 до 150 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 300 МРП. Просим поручить минэнерго и минюстиции проработать вопрос ужесточение адмответственности за неполучение энергетическими предприятиями паспортов готовности к работе в осенне-зимний период», — сказал Ногаев на онлайн заседании правительства Казахстана, в среду.

По его словам, прием заявлений на получение паспортов готовности проводится до 30 сентября.

Одной из основных причин не предоставления материалов компаниями для получения паспортов готовности названы низкие административные штрафы. Энергопредприятия считают, по данным министра, что лучше оплатить штраф, чем понести затраты на проведение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период.

«По состоянию на 28 сентября из 293 энергетических предприятия Казахстана, которые обязаны получить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период, поступили материалы от 136 энергопредприятий: 67 из них уже получили паспорта готовности, 69 – рассматриваются», — сказал Ногаев.