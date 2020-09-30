Темиртау годами испытывал дефицит тепла из-за аварий на ТЭЦ «АрселорМитталл Темиртау» – МЭ

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Темиртау годами испытывал дефицит тепла из-за аварий на ТЭЦ-2 АО «АрселорМитталл Темиртау», заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«На протяжении нескольких последних лет наблюдались частые аварийные отключения котлов ТЭЦ-2 АО «АрселорМитталл Темиртау», в результате которых население города Темиртау испытывало дефицит тепла», — сказал Ногаев на заседании правительства в среду.

По его словам, в прошлом отопительном сезоне на ТЭЦ-2 было зафиксировано 17 случаев несоблюдения температурного режима.

Также, в Западно-Казахстанской области неудовлетворительное техническое состояние электрических сетей региональной электросетевой компании «ЗапКазРЭК» и проблемы финансирования предприятия не позволяют провести полный объем ремонтных работ, модернизацию и реконструкцию электросетей.

«Компания, принявшая в доверительное управление электросети, практически не выполняет взятые обязательства», — сказал Ногаев.