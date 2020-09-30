Минздрав о ситуации с коронавирусом в Казахстане: Настороженность населения падает

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Министр здравоохранения Алексей Цой, говоря о ситуации с коронавирусной инфекцией в Казахстане, заявил о том, что настороженность населения падает.

«Мы продолжаем оценку эпидемиологической ситуации согласно матрице и по состоянию на 30 сентября регионов в красном и желтом квадратах нет, ситуация по стране стабильная, все регионы находятся в зеленой зоне. Вместе с тем, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в Казахстане, мы видим, что настороженность населения падает, не всегда соблюдаются меры по ношению масок и соблюдению социальной дистанции, что может привести к распространению заболеваемости и ужесточению карантинного режима в Казахстане, как это происходит сегодня во многих странах мира», — сказал Цой на заседании правительства в среду.

По его словам, результаты рейдов в регионах указывают, что с момента послабления режима карантина увеличиваются нарушения карантина: с 30,4% до 40,7%.

«Рост числа нарушений карантина в 10 регионах отмечается. Также не уменьшаются нарушения гражданами масочного режима. Привлечен к административному штрафу с 17 августа по 4 сентября 1221 гражданин, а с 5 по 27 сентября – 1131. В этой связи акимам территорий необходимо усилить контроль за соблюдением карантинного и масочного режимов на объектах и среди населения, а также продолжить разъяснительную работу среди населения», — сказал Цой.