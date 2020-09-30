Почти 300 объектов в Казахстане полиция оцепила на карантин

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Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Почти 300 объектов в Казахстане полиция оцепила на карантин, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«В соответствии с постановлениями главных санитарных врачей областей в двух регионах выставлены четыре блокпоста (в Атырауской области) и два санитарных поста (в Актюбинской области). Кроме того, полицией осуществляется оцепление 299 карантинных объектов», — сообщил Тургумбаев на заседании правительства в среду.

Он уточнил, что по запросам медицинских учреждений ведется работа по установлению местонахождения контактных лиц –32 461 человек с момента введения чрезвычайного положения.

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