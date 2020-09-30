Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Почти Т29 млрд обязали вернуть потребителям в Алматы монополистов в сфере перекачки нефти, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) министерства национальной экономики Казахстана.

«По результатам проведенного анализа отчетов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ монополистов департамент КРЕМ МНЭ РК по городу Алматы выявил ряд нарушений. За неисполнение тарифных смет и инвестиционных программ, а также за непредставление отчетов привлечены к административной ответственности 20 субъектов естественных монополий, и наложен штраф в размере Т34 млн. Общая сумма возврата потребителям составит – Т29 млрд, в том числе: в сфере перекачки нефти по системам магистральных трубопроводов – Т28,9 млрд», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Вместе с тем, монополистов обязали вернуть потребителям: в сфере подъездных путей – Т15,04 млн; в сфере водоснабжения – Т18,96 млн; в сфере водоотведения – Т8,35 млн; в сфере передачи электрической энергии – Т4,81 млн; в сфере теплоснабжения – Т11,97 млн; в сфере транспортировки газа по магистральным и газораспределительным трубопроводам – Т32,81 млн.

«Также, на сегодняшний день принимаются соответствующие меры реагирования в отношении ряда субъектов естественных монополий, за то, что те не исполнили тарифные сметы, инвестиционные программы и не предоставили отчеты», — сказано в сообщении.