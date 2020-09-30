Совбез ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Совет безопасности (СБ) Организации объединенных наций (ООН) призвал немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

«Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам», — сказал постоянный представитель Нигера при ООН Абду Абарри по итогам закрытых консультаций.

Как отмечается, закрытые встречи СБ ООН подразумевают участие только 15 стран Совбеза. Спикер не исключил, что при необходимости совбез проведет встречу с участием представителей Армении и Азербайджана

«Если это будет нужно, мы будем разговаривать с обоими послами, чтобы они могли прийти к взаимопониманию. Страны совета глубоко осудили применение силы, повлекшее гибель людей», — добавил Абарри.

Напомним, 27 сентября нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился с новой силой и вступил в острую фазу. В Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявлена всеобщая военная мобилизация. Азербайджан объявил о том, что войска АР заняли ряд населенных пунктов Нагорного Карабаха, однако Армения данную информацию отрицает. Ответственность за эскалацию официальный Ереван и Баку перекладывают друг на друга. Казахстан, как и ряд других стран, призвал Азербайджан и Армению принять меры для стабилизации ситуации и начать переговоры. К вечеру 27 сентября официальный Ереван объявил о планах рассмотреть вопрос независимости Нагорного Карабаха. В тот же день вечером стало известно, что в связи с конфликтом военное положение ввели и власти Азербайджана. 29 сентября Армения заявила о сбитом турецким истребителем F-16 самолете Су-25 армянских военно-воздушных сил, в дипломаты АР заявили, что Ереван может обратиться в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в 1988 году после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из-под юрисдикции Баку. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над данным регионом и 7 прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ продолжаются с 1992 года.