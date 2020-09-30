«Умеют ли наши власти работать в экстремальной ситуации?». «Как и для чего распустят мажилис на этот раз». «Куда падает экономика, пока Миннацэкономики обещает нам рост». «Казахстан – без массовой вакцинации и карантина»

Сетевой Казахстан 30 сентября 2020г.

EXCLUSIVE . KZ . «Как и для чего распустят мажилис на этот раз» — О предстоящих очередных внеочередных выборах не сказал, пожалуй, только ленивый или тот, кто пошел на праймериз. Похоже, это стало какой-то недоброй традицией в казахстанской электоральной практике. Но каким образом это будет сделано и что станет причиной роспуска парламента, никто не говорит. Может показаться, что это какая-то формальность, но на самом деле именно этот рычаг может стать показателем внутриполитической обстановки на ближайшее время (с точки зрения властей). Если, конечно, Акорда не удивит на этот раз, решив провести выборы в мажилис в срок – в марте 2021 года.

«Умеют ли наши власти работать в экстремальной ситуации?» — Один известный казахстанский эпидемиолог считает, что эпидемия в Казахстане пошла на спад не благодаря официально озвученным цифрам (четырем млрд. тенге), а потому, что 70% населения переболело в разной форме КВИ. Другой известный врач сказал, что перманентные карантины страна выдержала благодаря не властям, а народу. Дословно: «Волонтеры встали плечом к плечу с врачами и полицейскими, гвардией и армией. Они собирали и находили, привозили и кормили, доставляли и дежурили. Граждане. Простые люди. Известные и неизвестные люди. Казахстанцы!». Алматинские рестораны и кафе, работающие на вынос, первыми откликнулись на чрезвычайную ситуацию, добровольно взяв на себя поставку горячих обедов и ужинов для полицейских блокпостов и персонала многих клиник города.

IA — CENTR . RU . «Спанов: Куда падает экономика, пока Миннацэкономики обещает нам рост» — Экономист Магбат СПАНОВ — Я не доверяю нашему Миннацэкономики, в том числе из-за сложившейся ситуации в стране с переписью населения. В Казахстане оно всегда проводилось в девятом году – в 1989, 1999, в 2009 гг. Но в 2019 г. переписи не было, в этом году – тоже. Ее перенесли на следующий год. То есть отсрочка составляет уже два года. Нарушается, так скажем, научная чистота. Как можно формировать новый экономический курс, не зная статистику страны? Получается, что все эти планы – «пальцем в небо». Уже все международные финансовые институты говорят, что в Казахстане, учитывая мировую экономическую ситуацию, будет падение ВВП. Наши же экономические ведомства, наоборот, утверждают, что будет не падение ВВП, а рост. На основании чего делаются такие прогнозы? На основании того, что деньги из Нацфонда идут на поддержку экономики и на социальные выплаты? Но это ведь путь в никуда, а мы с таким подходом станем банкротами. Но об этом почему-то никто не задумывается…

FORBES . KZ . ««Когда мы будем учитывать национальные интересы?». Казахстан вслед за Россией вводит маркировку на товары» — Это нововведение приведет к увеличению цен на продукцию как минимум на 7-10% и, что более опасно, заставит уйти с рынка отечественных производителей МСБ, заверяют бизнесмены. Во вторник, 29 сентября, в Алматы состоялась пресс-конференция, где представители казахстанских ассоциаций производителей пищевой индустрии, импортеров в сфере АПК, торговли и малого бизнеса выступили с обращением к президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ с просьбой пересмотреть решение о внедрении в стране обязательной маркировки товаров.

CARAVAN . KZ . «Наши женщины способны горы свернуть!» — Около 1 500 женщин со всего Казахстана – предприниматели, многодетные мамы, фермеры, с ограниченными возможностями и просто обычные, с активной жизненной позицией участвуют в праймеризе. Этот кадровый резерв подготовил ОЮЛ «Альянс женских сил Казахстана» (АЖСК). Для чего представительницы прекрасной половины идут в политику, какие задачи собираются решать, «КАРАВАНУ» рассказала председатель альянса, президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан САРСЕМБАЕВА.

KAPITAL . KZ . «Жалоб больше – закон лучше?» — Статистика Комитета по защите прав потребителей Казахстана свидетельствует о том, что ежедневно через контрольно-кассовые аппараты проводится до 6 млн транзакций за приобретенные товары и услуги. За восемь месяцев текущего года казахстанцы потратили почти 11 трлн тенге. При этом ежегодно количество жалоб от потребителей растет на несколько тысяч. О том, как изменился механизм подачи и рассмотрения жалоб в период карантина и для чего создается Межведомственный совет по защите прав потребителей рассказала исполняющая обязанности председателя Комитета по защите прав потребителей Асель АБУБАКИРОВА.

TIME . KZ . «Хотим всё знать!» — Большое количество фейков в интернете — из-за проблем с доступом к информации, считают эксперты. Президент международного фонда защиты свободы слова “Адил соз” Тамара КАЛЕЕВА тоже отметила, что, несмотря на проводимую властями работу, в области свободы доступа к информации у нас имеется ряд проблем, которые во время пандемии коронавируса только усилились. Например, граждане не всегда могут получить оперативную и достоверную информацию по тем или иным актуальным вопросам, что порождает слухи и сплетни, а это, в свою очередь, чревато уголовной ответственностью за распространение заведомо ложной информации.

«Убиться — не судиться» — Главный бухгалтер столичного аэропорта, попавшая под суд по подозрению в хищении почти 1,7 миллиарда тенге, пыталась покончить с собой. В Нур-Султане уже более пяти месяцев продолжается судебное разбирательство по факту хищения средств акционерного общества “Международный аэропорт Астана”. На скамье подсудимых сразу восемь фигурантов этого уголовного дела, в том числе бывший председатель правления Радильбек АДИМОЛДА.

«С ковидом шутки плохи» — В стационарах Нур-Султана от коронавируса лечатся сейчас 66 человек. Из всех заболевших с начала пандемии выздоровели 97 процентов пациентов. А количество больных пневмонией уменьшилось в 37 раз. Ситуация в столице значительно стабилизировалась, что позволило закрыть девять больниц в общей сложности на 3312 коек. О текущей эпидемиологической ситуации рассказали во вторник на брифинге в акимате.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Казахстан – без массовой вакцинации и карантина. Мнение ученого» — Слухи о возможности «слияния» вирусов птичьего гриппа и COVID-19 в «супервирус» преувеличены. Так считает ученый с мировым именем, доктор химических наук, руководитель АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (НЦПП) Александр ИЛЬИН. При этом он допускает, что одновременное действие этих инфекций может повысить летальность. Кроме того, в интервью он рассказал, что Казахстан достиг порога коллективного иммунитета (ПКИ). Поэтому локдауны не имеют смысла – достаточно соблюдать разумные меры предосторожности, как в Швеции.

PLATON . ASIA . Айгуль ОМАРОВА — «Об образовании замолвите слово…» — Наверное, нет более многострадальной сферы в нашем обществе, чем образование. Некачественные учебники с зачастую недостоверной информацией, количество вузов, где учатся ради бумажки, то есть диплома, низкая квалификация педагогов. Словом, перечислять все недочёты нынешней системы образования одной публикации не хватит. Но недочётов у нас хватает и в других сферах. Почему же именно образование так критикуется? Ну, во-первых, у нас поголовно всё взрослое население считает нужным высказаться на три темы: политика, здравоохранение, образование. Почти каждый числит себя докой в этих вопросах, это если в шутку. А во-вторых, если всерьёз, то именно сфера образования претерпевает почти каждый год изменения и в особенности с приходом нового министра.

AZATTYQ . ORG . «Дистанционное обучение в вузах: лекции по почте и скорость — один мегабит в секунду» — С марта студенты вузов и колледжей в Казахстане учатся дистанционно из-за пандемии коронавируса. Особенно тяжело тем, кто живет в отдаленных селах. Корреспондент Азаттыка записал истории студентов, которые пытаются получать знания онлайн.

KP . KZ . «Человек человеку раб?» — В Казахстане с начала этого года за торговлю людьми осуждены 26 человек. Привлекла их возможность «легко» заработать, как казалось, большие деньги — Суммы разные и варьируются от цели эксплуатации. Если это сексуальная эксплуатация, то от 50 тысяч тенге до нескольких тысяч долларов. Бывает торговля новорожденными — это примерно 2-3 тысячи долларов. Были факты обмена на квартиру или автомобиль, — сообщила Шынар КУЧЕРБАЕВА.

LITER . KZ . «Воздух Нур-Султана грязнее Москвы — исследование» — Хозяйственная деятельность человека с каждым годом все больше воздействует на природу. Многочисленные трубы промышленных предприятий, ТЭЦ, автотранспорт и его выхлопные газы – все это загрязняет воздух. Токсические вещества, отравляющие окружающую среду, оказывают воздействие на жителей многих городов. Они приводят к развитию хронических заболеваний у населения и сокращению продолжительности жизни. Редакция Liter.kz выяснила, что Нур-Султан вошел в рейтинг 10 городов мира по самого грязному воздуху, по данным сервиса IQAir на 29 сентября 2020 года.

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