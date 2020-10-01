Число скончавшихся от пневмонии с признаками COVID-19 в Казахстане достигло 355

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Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Число скончавшихся от пневмонии с признаками COVID-19 в Казахстане достигло 355, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 1 октября 2020 года. За прошедшие сутки было зарегистрировано 179 случаев заболевания, два случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 73 человека», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, с 1 августа зарегистрировано: заболевших- 32 978, случаев с летальным исходом — 355, всего выздоровели – 27 242 человека.

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