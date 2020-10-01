Перевести сельские школы в Казахстане на оффлайн-обучение просит сенатор

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Мадина Алимахнова. Перевести сельские школы с количеством учеников от 181 до 600 на оффлайн-обучение попросил сенатор Алтынбек Нухулы.

«В целях улучшения качества образования на селе просим внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача от 15 августа 2020 года поэтапно перевести сельские школы с контингентом от 181 до 600 человек в классе не более 10-15 учеников на оффлайн-обучение», — сказал Нухулы на заседании сената в четверг.

При этом он пояснил, что отмечается значительная разница в качестве образования в сельской и городской местности, а также сложности с онлайн-обучением учащихся сельских школ.

«По статическим данным, в Казахстане функционирует 7184 школы из них 5736 или 80% находится в сельской местности, в данных школах обучается 46% от общего количества школьников. Нам всем известно, в данных школах есть дефицит учебного оборудования и низка возможность обучения с помощью высоких технологий. К примеру результаты внешней оценки учебных достижений 2019 года показали разницу качества образования между городами сейчас городскими и сельскими школьниками составляет 8%. Вместе с тем низкое качество интернета в сельской местности показало, что во время карантина проведение уроков в онлайн-режиме весьма сложно», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что школьники в Атырауской области вынуждены учиться на крышах из-за плохого интернета.

16 сентября директор департамента государственной политики и инфраструктуры в области связи МЦРИАП РК Гульнар Букеева заявила, что в отдаленных селах РК проблемы с интернетом, поскольку Казахстан занимает девятое место в мире по территории.