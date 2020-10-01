«О возможном переносе столицы в Туркестан». «Всё вдруг свершилось и сразу понимаем – нет, уж, лучше по-старому». «Я просто не понимаю, как можно ничем не заниматься, кроме переименований». «Удар карантина по бизнесу — миф? Парадоксы статистики ЕНПФ»

Сетевой Казахстан 1 октября 2020г.

PLATON . ASIA . «О возможном переносе столицы в Туркестан» — Нельзя исключать, что столицу Казахстана скоро перенесут в Туркестан. Ведь Назарбаев пару лет назад признался, что раньше думал о возможности сделать Туркестан столицей Казахстана, но обстоятельства этого не позволили. Может быть, поэтому в строительство этого города вбухивают огромные суммы, и Назарбаев указал на важность и особое значение возрождения Туркестана «для нашего народа». В этой связи повторим, что мы писали ранее — одной из главных целей в развитии Туркестана, думаем, станет его позиционирование в качестве неформальной «столицы» Центральной Азии. Словом, для наших властей развитие Туркестана является стратегической задачей.

IA — CENTR . RU . ««Народные рецепты» к выборам – ответ Петра Своика» — Соцсети буквально кипят критикой властей и фонтанируют идеями политических и социально-экономических преобразований. Самое, разумеется, первое, это честные и конкурентные выборы. Особенно – на фоне их приближения. На которых, конечно, должны победить новые партии, парламент получит настоящих («не то, что эти!») народных представителей, волна обновления пройдет и через правительство, остальное к этому приложится. Единственное огорчение: ничего уже не получится, – выборы надвигаются, новых партий не зарегистрировано, все пройдет по скучному старому сценарию. Но давайте представим, всё вдруг свершилось и сразу понимаем – нет, уж, лучше по-старому.

FORBES . KZ . «Серик Султангали: Партия «Бірлік» чувствует в себе силы участвовать во всех политических событиях страны» — 30 сентября в столице состоялся внеочередной съезд партии «Бірлік», в котором приняло участие свыше 100 человек, из которых 85 — в режиме видеосвязи. На съезде были обсуждены и поддержаны изменения в устав, также были детально обсуждены приоритеты развития, направления идеологической платформы партии.

KZAIF . KZ . «Сбились со счета» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, почему в Казахстане до сих пор нет нормальной, адекватной статистики — Не вчера сказано про три разновидности лжи – ложь, чудовищная ложь и статистика. Увы, это еще никто не опроверг. Более того, одной из ключевых задач президент Токаев назвал переподчинение комитета по статистике себе от Миннацэкономики. Многие с виду серьезные экономисты, как писал классик, кричали «ура!» и в воздух чепчики бросали. Хотя я убежден: само по себе это переподчинение ничего не решает. Ведь статистика формируется снизу вверх, в центре пользуются данными, которые предоставляют регионы. А руководству последних важнее слыть, чем быть.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Госшопинг: чиновники покупают блогеров, елки и дроны» — Похоже, казахстанских чиновников впору сажать за парты и проводить для них курсы по экономии. На смену мастер-классам по коммуникациям от знаменитых пиарщиков действительно должны прийти семинары по бережливости. Хотя, если карантин и коронакризис не заставили госслужащих затянуть пояса, то вряд ли они умерят аппетиты от каких-то курсов. На этот раз в центре внимания корреспондента оказались несколько лотов: из Павлодара, где готовятся встретить новый год, из Туркестанской области с покупкой крутого автомобиля, а также несколько ведомств, где не пожалели денег на супер квадрокоптеры и рекламу у блогеров.

TIME . KZ . «Вакцина для министра?» — Казахстанцев со всех трибун, как республиканских, так и региональных, призывают в этом году обязательно пройти вакцинацию от гриппа. Первым пример гражданской сознательности в контексте формирования коллективного противовирусного иммунитета подал министр здравоохранения Алексей ЦОЙ. Но на деле получается, что вакцина против гриппа доступна только министру. Даже для групп риска ее закупили в ограниченном количестве. На всех явно не хватит. По крайней мере, в Павлодаре точно.

«Вечная формула: “В 2015 году наш город должен стать экологически чистым…”» — Что в 1990-х и начале нулевых предлагали сделать акимы Алматы, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе, и что из этого вышло. В начале 1990-х, когда Алматы руководил Заманбек НУРКАДИЛОВ, из всех этих проблем важнейшей для горожан являлся общественный транспорт — Если допустим паралич общественного транспорта, алматинцы вынуждены будут пересесть на велосипеды. Ахметжан ЕСИМОВ во главе колонны спортсменов из акимата станет постоянным участником велопробегов. Бауыржан БАЙБЕК пообещает: “Я и мои сотрудники будем ездить на работу на велосипеде”.

«После нас хоть потоп!» — В городе Алтае Восточно-Казахстанской области умудрились впустую потратить почти… 900 миллионов тенге бюджетных средств! Эти деньги были выделены на защиту старой части райцентра от подтопления. Что такое потоп, местные жители знают не понаслышке: в 2018 году в Алтае ушли под воду десятки домов.

KP . KZ . «Аружан САИН: «Уполномоченный по правам ребенка — это чемодан без ручки»» — Когда во второй раз со мной беседовал госсекретарь Крымбек КУШЕРБАЕВ, он попросил написать, почему «нет» и что нужно, чтобы я сказала «да». Я все подробно изложила, и президент подписал указ о моем назначении…

«Что в имени твоем?» — В своем письме читатель «КП» затронул деликатную, болезненную для многих тему переименований — Я просто не понимаю, как можно ничем не заниматься, кроме переименований. У нас нет воды, освещения, нормальных дорог, работы. В местной школе, представьте себе, нет туалета! Даже для девочек! У школьников нет спортивного инвентаря. При этом рядом со школой стоит наркоцентр, где все есть: и теплые туалеты, и спортинвентарь. Раньше на его месте был детсад с бассейном, который в итоге отняли у детей и передали в пользу наркоманов. И вот на решение всех этих проблем у нас денег нет, а на новые названия — пожалуйста! — возмущается Анатолий ДЕРБЕНЕВ.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Не «Джон Диром» единым» — Почему большинство стран мира – от Франции до Узбекистана, предпочитают развивать собственное сельхозмашиностроение? В казахстанском обществе не утихают дискуссии по поводу того, что лучше для развития сельского хозяйства: закупка сверхсовременной и сверхпроизводительной техники за рубежом или производство собственной, более скромной, но не зависящей от курса валют, длины логистического плеча доставки запчастей и политики дилеров в сфере послепродажного обслуживания. За лоббизмом импорта явно торчат уши зарубежного импортера John Deer и его друзей из рядов бывшего руководства МСХ.

365 INFO . KZ . «Удар карантина по бизнесу — миф? Парадоксы статистики ЕНПФ» — Во II квартале 2020 года, когда шли выплаты 42 500 тенге миллионам граждан, потерявшим доход, статистика не фиксировала резкий рост безработицы. Обязательные пенсионные отчисления в ЕНПФ также были стабильными. Напрашиваются два вывода. Либо малый и средний бизнес как в докризисные, так и в кризисные времена не занимал серьезную долю в общем объеме ежемесячных пенсионных взносов в ЕНПФ. Либо экономический упадок в период карантина — миф.

ZAKON . KZ . «Эксклюзивное интервью бывшего реаниматолога о причинах гибели врачей во время пандемии в РК» — За время борьбы с ковидом в Казахстане погибло свыше 50 медиков, среди них главврачи, завотделениями анестезиологии и реаниматологии, известные хирурги, ученые-профессора. Как такое могло произойти, что сами врачи стали жертвой коварного вируса? Почему знания и квалификация врача не защищают их от болезней и смерти? О стрессе, эмоциональном выгорании и смертельных рисках у медиков рассказал в интервью врач-реаниматолог Ерлан КИЛЬДИБЕКОВ.

AZATTYQ . ORG . «Что не так с намерением Акорды оправдать жертв репрессий советской эпохи» — Власти Казахстана подняли вопрос о «полной реабилитации» жертв политических репрессий советской эпохи. Активисты и правозащитники заявляют, что в стране прежде всего должны оправдать и освободить сегодняшних политических заключенных.

«Как умирали роженицы во время пандемии. Рассказывают родственники» — В Казахстане вследствие заражения коронавирусом скончались около 40 беременных женщин. Некоторые из родственников считают, что в их смерти виновны медики. Врачи утверждают, что пациенток лечили строго по протоколу. Репортеры записали три истории, когда медицина оказалась бессильна.

LITER . KZ . «Минкульт Казахстана не сможет запретить фильм «Борат 2»» — Редакция Liter.kz обратилась в Министерство культуры и спорта РК с вопросом: сможет ли ведомство запретить фильм в Казахстане, если его не будут показывать в кинотеатрах? «Если фильм будут показывать только в интернете, то мы ничего не сможем сделать – министерство это не регулирует. Мы можем запретить показ только в кинотеатрах. Что касается телевидения, то это вопрос к Министерству информации и общественного развития РК», – объяснили в пресс-службе Минкульта.

EXPRESS — K . KZ . «Эксперты: правительствам Казахстана и Узбекистана нужно стимулировать бизнес работать в конкурентной среде» — Казахстанско-узбекские взаимоотношения в последние годы были исключительно позитивными. Казалось, от былой настороженности между братскими республиками не осталось и следа. Так что недавние предложения депутатской фракции ДПК «Ак жол» ограничить импорт товаров из Узбекистана прозвучали неожиданно. Напомним, что депутаты упрекают Узбекистан в ограничении ввоза казахстанской переработанной продукции. «Активная и экономически понятная фискальная политика Узбекистана наносит ущерб национальным экономическим интересам нашей страны», – заявил депутат мажилиса Азат ПЕРУАШЕВ.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Факты падежа птиц выявлены уже в 9 областях Казахстана» — Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской, а также в Шымкенте. По данным комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза, в период с 9 по 29 сентября выявлены факты падежа 576 841 голов птиц в 102 населенных пунктах, из них 24 289 на личных подворьях и 552 273 на птицефабриках.

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