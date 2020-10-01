Цой о казахстанской вакцине от КВИ: Доклинические испытания успешны, результаты хорошие

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Доклинические испытания казахстанской вакцины от коронавирусной инфекции (КВИ) прошли успешно, есть хорошие результаты, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«Мы надеемся на нашу казахстанскую вакцину в том числе. И я уже говорил, что доклинические испытания пройдены успешно, есть хорошие результаты. Сейчас запущена первая и вторая фаза клинических исследований. Уже набраны добровольцы. Проводится вакцинация. Мы ожидаем, что первые результаты мы получим по итогам первой, второй фазы испытаний ближе к ноябрю-декабрю. Тогда мы поймем, насколько она (вакцина) эффективна, безопасна», — сказал Цой на брифинге в четверг.

Он добавил, что параллельно с этим строится казахстанский завод по производству вакцин.

«Его мощность достаточная для того, чтобы покрыть потребность РК и, в случае разработки собственной вакцины, успешного прохождения всех клинических испытаний, проверки на безопасность и качество, данная вакцина будет производиться внутри Казахстана. И завод действующий будет все объемы удовлетворять», — заверил Цой.