Экс-посол Казахстана в Катаре возглавил комитет по инвестициям

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Председателем комитета по инвестициям министерства иностранных дел Казахстана назначен Аскар Шокыбаев, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Аскар Женисович Шокыбаев назначен председателем комитета по инвестициям министерства иностранных дел РК», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана в четверг.

Шокыбаев в период с сентября 2014 года по сентябрь 2020 года был послом Казахстана в Катаре, до этого в период с 2012 по 2014 годы занимал пост генерального консула в Дубае (ОАЭ), а еще раньше – в 2008-2012 годы был генконсулом в турецком Стамбуле.