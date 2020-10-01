Цой объяснил задержку выплат заболевшим КВИ медикам действиями региональных комиссий

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой объяснил задержку выплат заболевшим коронавирусной инфекцией (КВИ) медикам действиями региональных комиссий, передает корреспондент агентства.

«Медицинские работники, которые заболели КВИ или пневмонией при осуществлении профессиональной деятельности не смогли получить свои компенсации из-за некачественного внесения данных региональными комиссиями», — заявил Цой на брифинге в четверг.

Он уверяет, что «на данный момент эта проблема практически решена».

Напомним, 2 апреля вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что Т40,6 млрд выделяется на стимулирование работников здравоохранения, задействованных в системе проведения карантинных мер. Размеры надбавок будут, по его словам, определяться по группам риска. Первая группа риска – «очень высокая». К ней отнесут врачей, средних и младших медработников инфекционных стационаров, включая отделения реанимации в размере 20 месячных зарплатных показателя (МЗП) или Т850 тыс. на одного работника. Во вторую группу риска входят врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой медицинской помощи. Их надбавка — в размере 10 МЗП. Третья группа риска – врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители «скорой помощи» и другие – в размере 5 МЗП. Надбавки охватят 26,3 тыс. человек, утверждал Шолпанкулов.

30 июля правительство опубликовало заявление, в котором было сказано, что премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников. В частности, утверждалось, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования составят Т2 млн, а в случае смерти – Т10 млн.

17 августа официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов заявил о том, что выплачивать компенсации всем врачам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией (КВИ), невозможно.