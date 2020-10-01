Собирать до Т72 млрд ежегодно планируют с автомобилистов на 11 тыс. км платных дорог РК

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Собирать до Т72 млрд ежегодно планируется с автомобилистов на 11 тыс. км платных дорог Казахстана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В Казахстане продолжается работа по развитию системы платности на дорогах страны. В этом году инвестором реализуется основная часть проекта – ввод в тестовую эксплуатацию системы взимания платы на 5,8 тыс. км. С 2021 по 2024 годы работы по устройству системы взимания платы на 5,2 тыс.км будут продолжены, и к 2025 году протяженность платных дорог в Казахстане составит 11 тыс. км. В первый год эксплуатации до конца 2021 года с учетом полного запуска прогноз по планируемым сборам составит Т25,6 млрд. После внедрения платности на 11 тыс. км планируется, что автодороги ежегодно будут зарабатывать от Т60 млрд до Т72 млрд», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как пояснили в МИИР, расчеты сделаны из данных о тарифах за проезд на существующих платных участках.

«Полученные средства будут направлены на текущий ремонт участков, содержание дорог, обслуживание системы взимания платы и выплаты инвестору. Другими словами, платные дороги выйдут на самоокупаемость, и не будут нуждаться в финансировании из бюджета страны. Отметим, что с начала года автодороги «Нур-Султан-Щучинск», «Нур-Султан-Темиртау» «Алматы-Хоргос» «Алматы-Капшагай» заработали Т4 млрд», — добавили в ведомстве.