Распространившийся в Казахстане птичий грипп не опасен для людей – минздрав

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Распространившийся в Казахстане птичий грипп не опасен для людей, уверен министр здравоохранения Алексей Цой.

«Непосредственно грипп, который был выявлен у птиц, данный тип не передается человеку. Поэтому таких случаев не было выявлено и он не передается вообще людям», — сказал Цой на брифинге в четверг.

Он отметил, что данный вирус уже давно существует в мире, и пока не было зафиксировано случаев, чтобы он передавался людям.

Напомним, 13 сентября МИА КазТАГ сообщало, что случаи падежа домашней птицы зафиксированы в ряде населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Казахстан уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о ситуации. В министерстве сельского хозяйства пообещали компенсировать потери от птичьего гриппа в СКО, а также выдвинули версию, что птичий грипп в регион могли занести дикие перелетные птицы.

21 сентября в МСХ заявили, что падеж птицы зафиксирован уже в пяти областях Казахстана.

1 октября минсельхоз заявил о прекращении падежа птицы в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях и Шымкенте, а также о снижении падежа в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. Также в МСХ сообщили, что в регионы направлено 7,7 млн бесплатных доз вакцины от птичьего гриппа, заверив, что продукция казахстанских птицефабрик безопасна для употребления.