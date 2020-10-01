Главам больниц Алматы акимат сделал предупреждение из-за затягивания с выплатами надбавок

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Главным врачам ряда больниц Алматы акимат сделал предупреждение из-за затягивания с выплатами надбавок, сообщает пресс-служба акимата города.

«Отдельное внимание уделено социальным выплатам по случаю заражения среди медицинских сотрудников. На данный момент производятся соответствующие выплаты. Вместе с тем есть вопросы затягивания или некорректного оформления необходимых документов. В этой связи (замакима Алматы – КазТАГ) Ержан Бабакумаров сделал предупреждение главным врачам городской клинической больницы №1 — Э. Калиеву, ГКБ №7 — М. Рамазанову, Центральной городской клинической больницы — Н. Табынбаеву, Детской городской клинической инфекционной больницы — Е. Сералину, Городской больницы скорой неотложной помощи — А. Джувашеву, Городского центра паллиативной помощи — Э. Затыбековой, Национального научного центра фтизиопульмонологии — М. Аденову, Многопрофильного медицинского центра №1 — Ж. Сапиевой, допустившим такие недоработки», — говорится в сообщении.

Как уточняется, управлению общественного здоровья Алматы поручено принять меры по внесению соответствующих документов для полного и своевременного осуществления всех выплат, положенных работникам медицинских учреждений, задействованных в борьбе с пандемией.

«Кроме того, напомним, что ежемесячно по фактически отработанным часам производятся выплаты надбавок сотрудникам медицинских организаций по группам риска. Сумма на выплату надбавок работникам организаций, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, в рамках борьбы с COVID-19 по Алматы за шесть месяцев с марта составила более Т11 млрд», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что по месяцам суммы выплат составили: в марте 3766 медработников на сумму Т1,2 млрд; в апреле 5474 медработника — Т1,5 млрд; в мае 5043 медработника — Т1,5 млрд; в июне 5432 медработника — Т1,8 млрд; в июле 7541 медработник — Т2,7 млрд; в августе 6623 медработника на Т2,6 млрд.

Напомним, 2 апреля вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что Т40,6 млрд выделяется на стимулирование работников здравоохранения, задействованных в системе проведения карантинных мер. Размеры надбавок будут, по его словам, определяться по группам риска. Первая группа риска – «очень высокая». К ней отнесут врачей, средних и младших медработников инфекционных стационаров, включая отделения реанимации в размере 20 месячных зарплатных показателя (МЗП) или Т850 тыс. на одного работника. Во вторую группу риска входят врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой медицинской помощи. Их надбавка — в размере 10 МЗП. Третья группа риска – врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители «скорой помощи» и другие — в размере пяти МЗП. Надбавки охватят 26,3 тыс. человек, утверждал Шолпанкулов.

30 июля правительство опубликовало заявление, в котором было сказано, что премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников. В частности, утверждалось, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования составят Т2 млн, а в случае смерти – Т10 млн.

17 августа официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов заявил о том, что выплачивать компенсации всем врачам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией (КВИ), невозможно.

24 августа заявила страховая компания «Евразия» заявила, что положенные страховые выплаты государственной поддержки одобрены только 776 медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 в Казахстане. Это всего 9% медработников РК.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, поручил «при ближайшем уточнении бюджета выделить Т150 млрд на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие».