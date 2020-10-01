Кабмин считает нецелесообразным разработку закона о статусе медработника в Казахстане

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Правительство считает нецелесообразным разработку отдельного закона о статусе медработника в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Разработку отдельного закона «О статусе медицинского работника» считаем нецелесообразным», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

К данному выводу он подвел через перечисление мер, принимаемых в системе здравоохранения в Казахстане.

«В целях дальнейшего развития кадровых ресурсов, недопущения их оттока, в рамках государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы, предусмотрено усиление мер социальной поддержки для работников системы здравоохранения, особенно молодых специалистов, в том числе в сельской местности, малых городах, регионах. Для улучшения подготовки медицинских кадров укрепляются клинические базы медицинских высших учебных заведений, уделяется внимание триединству науки, образования и клинической деятельности. Формируется долгосрочный прогноз обеспечения медицинскими кадрами, в том числе по таким направлениям, как эпидемиология, инфекционные болезни, реаниматология, пульмонология, кардиология. Данные вопросы находятся на особом контроле правительства», — уверяет премьер.

2 сентября депутаты мажилиса от фракции «Народные коммунисты», говоря о кризисе в сфере здравоохранения, с которым казахстанцы столкнулись в период пандемии, отметили, что «корни этих проблем (…) в излишнем реформаторском рвении министерства здравоохранения, особенно в последние годы». Мажилисмены выступили против реформ, «которые проводятся не для повышения качества и доступности медицинских услуг, а с целью скинуть с плеч государства, как можно больше обязательств и открыть широкое поле возможностей для бизнеса на недугах людей». Парламентарии сочли необходимым на правительственном уровне с привлечением экспертного сообщества и общественности провести анализ хода реформ в здравоохранении. По мнению депутатов, обративших также внимание на отток медицинских кадров, существенная поддержка медработников должна найти законодательное продолжение в виде закона «О статусе медицинского работника». Объектами повышенного внимания в плане материального обеспечения и стимулирования профессорско-преподавательских составов, по словам депутатов, обязаны стать и медицинские вузы, «которые должны не только готовить кадры высокого качества, но и стать научно-исследовательскими центрами». Коммунисты обратили внимание Мамина на то, что «общество уже давно требует повысить степень ответственности первых руководителей министерств и ведомств за эффективность проводимой государственной политики в реализуемых ими сферах».