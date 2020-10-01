Правительство Казахстана отказалось отменить утильсбор на сельхозтехнику

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Правительство Казахстана отказалось отменить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику, передает корреспондент агентства.

«Считаем нецелесообразным отмену утилизационного платежа в отношении сельскохозяйственной техники», — сообщил вице-премьер Роман Скляр, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Как заявил замглавы правительства, «согласно данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, основной целью введения утилизационного сбора является обновление устаревшего на 80% парка сельхозтехники, создание полноценной системы утилизации, а также стимулирование сдачи на утилизацию вышедшей из эксплуатации техники на территории Республики Казахстан».

Говоря о CLAAS, Lemken (Германия), John Deere, AGCO, Case New Holland, Green Plain (США) и других иностранных компаниях, которым ранее позволили не платить утильсбор, вице-премьер уточнил, что «указанное исключение было введено на основании ходатайства национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен», отраслевых ассоциаций и союзов примМинистерстве сельского хозяйства, а также сельхозтоваропроизводителей, так как производимая в Республике Казахстан техника не отвечает по своим характеристикам и качеству импортным моделям, необходимым при больших посевных и уборочных площадях, высокой урожайности, производстве масличных и иных высокорентабельных культур».

«Между тем, на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 21 февраля 2020 года правительству Республики Казахстан было рекомендовано исключить данное изъятие с целью ликвидации дискриминационных мер производителей государств-членов ЕАЭС. Для этих целей приказом ИО министра экологии, геологии и природных ресурсов от 15 июня 2020 года №146 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности министра энергетики от 4 декабря 2015 года №695 «Об утверждении перечня продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров)» соответствующее примечание было исключено», — добавил вице-премьер.

Как утверждают в кабмине, «введение утилизационного платежа на трактора и комбайны значительно повысило инвестиционную привлекательность отрасли сельхозмашиностроения».

«В случае организации производства на территории Казахстана, производители вправе получить стимулирование производства сельскохозяйственной техники, соответствующей экологическим требованиям технических регламентов ЕАЭС, в виде финансирования и возмещения ряда затрат. В рамках введения утилизационного сбора планируется запуск программы по сдаче вышедшей из эксплуатации сельхозтехники, где взамен старой, сданной на утилизацию будет выдаваться скидочный сертификат, который в последующем может использоваться при приобретении новой техники. Номинал скидочного сертификата определяется в установленном законодательством порядке и может составлять до Т1,5 млн. На сегодняшний день при сдаче комбайна на металлолом компенсация составляет порядка Т300-500 тыс. Таким образом, все вышеуказанные меры позволяют нивелировать затраты на утилизационный сбор и, более того, получить дополнительные выгодные условия для развития производства и повышения уровня локализации», — уверяет Скляр.

Напомним, 2 сентября депутаты заявили о том, что введенный утилизационный сбор на все виды импортной сельскохозяйственной техники идет вразрез интересам сельскохозяйственных объединений, а также противоречит поручениям руководства страны по повышению производительности труда в 2,5 раза в агропромышленном комплексе. По мнению мажилисменов, затраты на утильбор отразятся на себестоимости производимой продукции и повлекут ее подорожание. Как отметили парламентарии, главной проблемой, которую предстоит решить введением утильсбора, по мнению министерства экологии, является отсутствие интереса у аграриев к сдаче, отработавшей свой срок техники на переработку.

«Здравый смысл подсказывает, что крестьяне и фермеры не делают этого потому, что им не по карману покупка новых машин. Вот они и предпочитают латать старые. Непонятно, каким образом можно решить эту «проблему», введя утилизационный сбор, который в свою очередь автоматически поднимет стоимость этой самой новой техники еще на 10-30%. И таким образом лишит аграриев даже призрачной надежды на ее приобретение», — отметили депутаты.