МИИР: Свыше 12 тыс. автобусов в РК изношены, половина из них – в критическом состоянии

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Свыше 12 тыс. автобусов в Казахстане изношены, половина из них – в критическом состоянии, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Согласно аналитическим данным, в Казахстане имеется в наличие более 12 тыс. единиц изношенной техники, половина из которых в критическом состоянии. Худшие показатели качества общественного транспорта в Западно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях. Не лучшая статистика и в городе Алматы и Алматинской области, где основная доля загрязнения воздуха приходится на выбросы от транспорта, а парками ранее проводился закуп техники на дизельном топливе», — говорится в распространенном в четверг сообщении об обновлении автобусного парка Казахстана.

В проблемном состоянии, по данным МИИР, находятся межгородские и внутриобластные перевозки Казахстана, «на маршрутах которых зачастую можно встретить технику старше 30 и более лет».

«Передовым по активному обновлению своих парков являются города Нур-Султан, Шымкент и Акмолинская область. Не откладывают масштабное обновление Северо-Казахстанская, Жамбылская и Карагандинская области. Так, к примеру, по поручению акима Карагандинской области Жениса Касымбек в регионе до конца года будет обновлено 275 единиц общественного транспорта», — добавили в ведомстве.